響應「台灣女孩日」 中市防治數位網路性別暴力

10月11日是「台灣女孩日」，為提升女孩們對數位性別暴力的防治知識與觀念，台中市政府社會局7日舉辦「我的性平時代」活動，現場除有女子市集、RPG實境遊戲與闖關等活動，更舉辦女孩圓夢計畫頒獎，盼號召更多人關注女孩權益與未來發展，也藉此呼籲女孩們應懂得自我保護。 台中市府從2019年開始舉辦「女孩圓夢計畫」，今年邁入第6屆，以實踐性別和平與社會服務為主題，吸引14所大專院校參加，今年由陽明交通大學聯合中山大學推出的性平桌遊奪下金獎；而在插畫比賽中，作品「女孩別怕」以花朵象徵女性的生命力，呈現出其在不平等中茁壯成長的堅強意志，獲得肯定。 社會局副局長陳仲良表示，現在的侵害不再侷限於身體心理的實體侵害，在人手一機的數位科技時代中，性別暴力型態也更多樣，為增進民眾對性別暴力的敏感度，台中女兒館規畫一系列活動，鼓勵男孩女孩都應尊重別人想法並適時表達自己的感受，讓網路互動關係更健康與自信。 陳仲良說，為鼓勵更多人響應台灣女孩日活動，今年以Girl Power、推動性別平等和破除數位網路性別暴力為目標，舉辦多種活動，盼投資女孩參與促進經濟發展、消除貧窮、打破性別歧視與暴力循環；市府除設置亞洲唯一專屬女孩的女兒館，也在石岡、烏日打造女孩據點，盼持續為女孩發聲。