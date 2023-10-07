帝糖88周年慶典盛事今起登場 台中東區展現新生活風貌

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2023年適逢帝國糖廠歡慶88周年，今年帝糖慶典以「起鼓」為慶典精神，今（7）日宣告精彩盛事正式上場！包括10／7至10／9的主題市集、10／10雙國寶野台宴、10／7-12／10「掌中戲」系列展演等！主辦單位表示，這不僅是一場慶典，更象徵著歷史新生的帝糖與繁華再現的東區，展現出不同的新生活風采。

起鼓，是傳統戲劇開演前，由樂師打鼓準備上戲。而台灣傳統戲劇之一「掌中戲」，在早年重要時刻中扮演著娛樂的重要角色。因此，2023帝糖慶典以掌中戲為核心亮點，延續著熱鬧看戲的回憶與風華，今年10月，好位子團隊藉由精彩展演與活動，傳承文化的未來。

好位子表示，自今日起至10／9的湖畔市集，再度於帝糖園區和湧泉公園盛大登場！今年慶典將持續與台灣知名市集夥伴「好好手感微笑市集」和「小人類市集」合作，在活動園區展現不同主題的市集樣貌，上百攤的質感攤友共襄盛舉，成為今年入秋最Chill 的市集派對。

今年慶典更力邀剛開幕的日系商城 LALAPORT 合作，除市集活動串連，更策劃「台日友好主題」的日式和服和漢服體驗，提供台日合影拍照的贈獎活動。

去年首場的帝糖慶典野台宴，視覺的震撼和味覺的饗宴，以及讓人感動的文化魅力，都讓人記憶猶新，今年特邀兩位國寶級大師同場展演！

首位國寶級大師是「國家重要傳統藝術布袋戲類保存者」的陳錫煌，以及其率領的陳錫煌傳統掌中劇團，將為大家展現傳統「掌中戲」的傳統戲曲故事與細緻操偶技藝。本次陳錫煌大師更將親自演出其經典戲曲「巧遇姻緣」。

而被譽為台灣辦桌活字典的林明燦總鋪師，再次為野台宴備料、掌杓、擺盤、上菜，將再次親身出馬繼續端出台灣辦桌古早味好料，每一口都能品嚐到用料的實在，與道地的總鋪師手路。

雙國寶攜手一起為今年的帝糖慶典帶來味蕾與視覺的雙重享受。好位子表示，秉持著文化傳承的理念，邀請大家品味和感受台灣文化的美好。

此外，慶典期間，好位子策劃了多場的「掌中戲」系列展演，自今日起至12／10同步開展的主題展覽「出將入相」，讓民眾認識戲曲的發展與故事，也能更近距離觀賞戲偶的神情與衣著，並播映掌中戲紀錄片《紅盒子》，刻畫大師陳錫煌的傳承使命與故事。

而10／8登場的《歌頌掌中角》主題曲音樂會暨午茶講座，以戲曲音樂為主角，將以耳熟能響的音樂，邀請倪靖倫、倪平兩位在地音樂家，以大提琴及鋼琴演奏傳統曲目；同場特邀文史專家林良哲一同導讀歌曲，訴說精彩的掌中戲流行曲的風華歲月。

精彩的藝文好生活，更少不了業界支持與肯定；其中，富宇建設以賦予家的美好為理念，一同為慶典建設起美好到生活體驗；還有在地信仰中心-樂成宮、知名伴手禮「津醬」參與，期盼共同為在地創造藝文好生活。