台南登革熱今達1萬3380例 黃偉哲再背20公斤機器助噴藥

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國慶連假第一天，台南市新增286例確診，累計病例數1萬3380例。市長黃偉哲今天前往南區慰勞環保志工時，再度背起重達20公斤的噴藥機器，加入化學噴藥的行列，並強調，這是要感受第一線防疫人員及環保志工的辛勞，「不到第一線，不知道第一層的辛苦」。

今天適逢國慶連假首日，也是小犬颱風過後的第1個假日，市府各單位一早就把握黃金孳清期，投入登革熱防疫工作。黃偉哲表示，根據以往的經驗，風災過後社區中都會產生許多積水容器，如果不盡快清除，非常容易孳生病媒蚊，導致1至2周後社區病媒蚊指數急遽上升，提高社區登革熱傳播風險。

不過，如想徹底清除社區中的孳生源，單靠政府的力量是不夠的，惟有全體市民共同配合防疫，家家戶戶落實孳生源清除；畢竟沒有孳生源就沒有病媒蚊，沒有病媒蚊也就沒有登革熱。

登革熱防治中心主任蘇世斌前往中西區噴藥現場時，也提醒防疫工作人員說，目前戶內區塊防治改成第一次，後續如有群聚發生則調整為入戶強制孶清及使用噴霧罐，請大家把握首次化學防治的機會，加強做好戶內孳生源清除及化噴程序。

今天新增的病例，東區67例，南區50例，北區40例，永康區34例，安南區33例，中西區23例，安平區16例，仁德區6例，歸仁區及關廟區各5例，善化區2例，新化區、新市區、新營區、佳里區及將軍區各1例，年齡介於1歲以下至93歲。防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。