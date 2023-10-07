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讓孩子提早站上國際高球舞台 TIGA KIDS 2024 GOLF冬令營熱烈招生中

  • 工商時報 于模珉
今年八月在美麗華球場舉辦的『台灣青少年公開賽』，共有200多位來自13個國家的青少年球員參賽。圖／業者提供
今年八月在美麗華球場舉辦的『台灣青少年公開賽』，共有200多位來自13個國家的青少年球員參賽。圖／業者提供

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你也想讓家中的小寶貝，可以和來自世界各地的小朋友，一起在陽光綠野下來場小紳士淑女的高爾夫挑戰嗎？今年暑假，來自13個國家地區、100多位的小學球員(12歲以下)，一起在林口美麗華球場，進行一場國際級的高爾夫比賽！

早學球，就可能讓孩子提早站上國際高爾夫舞台，台灣兒童高爾夫教學第一品牌-台灣高爾夫學院 TIGA，為此特別推出『2024兒童高爾夫冬令營』活動；營隊共有12/26 ~ 28、1/2 ~ 4、1/22 ~ 26、1/29 ~ 2/2等四個檔期，讓家長可以挑選適合的日期報名參加營隊；各個檔期又依照學員不同的高爾夫程度，區分為針對初學者的『高爾夫體驗營』、已有高爾夫揮桿基礎的『美麗華實戰營』、及具有下場比賽經驗的『球場半日營』，專業教練小班制學習，讓不同程度的學員分班教學，學習高爾夫更有效率且具挑戰！

『2024兒童高爾夫冬令營』採小班制教學，讓學員可以獲得更好的指導。圖／業者提供
『2024兒童高爾夫冬令營』採小班制教學，讓學員可以獲得更好的指導。圖／業者提供

TIGA台灣高爾夫學院成立於1999年，耕耘台灣青少年教學20多年來，秉持著提供學員與美國、澳洲等高爾夫先進國家相同水準的高爾夫教學，協助青少年們更輕鬆地打好高爾夫，可以愉快地盡情享受高爾夫運動的樂趣。TIGA台灣高爾夫學院教學總監及創辦人翁士棻表示:「我自己也有孩子，如果可以讓全台灣的孩子都在這樣的國際文化交流下成長，我相信對他們的成長及啟發也會相當大！」

孩子們提早學習高爾夫，等於多了接觸國際文化交流的機會。圖／業者提供
孩子們提早學習高爾夫，等於多了接觸國際文化交流的機會。圖／業者提供

TIGA台灣高爾夫學院目前在全台共有四個教學據點：分別是位於新店區的大新店練習場、文山區的益莊練習場、萬華區的青年公園練習場及林口美麗華球場，有興趣的家長可以帶著家中寶貝，到現場參觀諮詢，也可以直接參考TIGA台灣高爾夫學院官網(www.tiga.com.tw)，或是打客服專線(02)2913-8024洽詢招生詳細資訊。

TIGA台灣高爾夫學院目前在全台共有四個教學據點。圖／業者提供
TIGA台灣高爾夫學院目前在全台共有四個教學據點。圖／業者提供

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