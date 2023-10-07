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國慶焰火在台中 警方動員逾2000人交管

  • 中時即時 張妍溱
警方將動員2000餘名警力及400名義交全力捍衛30條主要道路交通車流順暢安全。（照片由警方提供）
警方將動員2000餘名警力及400名義交全力捍衛30條主要道路交通車流順暢安全。（照片由警方提供）

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「國慶焰火在台中」9、10日於台中市中央公園登場，警方預期將吸引數十萬人湧入會場，10日當天「施放管制區」管制時間，從凌晨0時至晚上22時進行管制路段有凱旋路、中科路、經貿路及經貿五路等，請用路人遵守。

警方已縝密規畫各項交通管制措施，並運用道路監錄設備針對台74線、國道一號台中交流道、大雅交流道、南屯交流道等區域同步監測周邊道路交通流量變化，加強壅塞路段人車疏導，將動員2000餘名警力及400名義交全力捍衛30條主要道路交通車流順暢安全。

警方並視當天交通狀況變化機動、彈性調整疏導作為，以點、線、面之方式快速疏導國慶焰火人潮、車潮避免壅塞。

市警局針對焰火施放時可能造成的治、交安狀況，將部署警力加強應變處置，請用路人遵循現場交維及交管人員指揮。

另市府推薦中央公園周邊相關最佳觀賞點，包括中央公園停機坪、敦化公園、新平公園、老樹公園、水湳水資源回收中心旁、文修公園等，民眾可盡情觀賞璀璨煙火，並注意勿違規停放車輛以免影響交通順暢及周邊交通安全。

交通警察大隊鍾承志大隊長表示，今年國慶焰火施放相關交通疏導管制措施已期前做最完善的規畫並落實執行，請民眾配合各管制措施，以維持交通秩序，並呼籲所有駕駛「喝酒不開車、開車不喝酒、翌日宿醉不上路」，切勿存有僥倖心態，維護自身並保障其他用路人安全。

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