桃園眷村文化節 旗海飄揚開跑

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「2023桃園眷村文化節」7日至22日熱鬧登場，今天在旗海飄揚中揭開序幕，以磅礡的軍歌及悠揚的民歌溫暖所有眷村人的心。桃園市文化局晚間在龜山眷村故事館、龜山第一河濱公園，舉辦國旗踩街及開幕晚會，邀請在地學校及社區一同參與，以「百人拼國旗」歡慶中華民國生日，更邀請樂團及民歌手登台歡唱，展現滿滿的眷村活力！

今年度眷村文化節以「眷湧．雋永」為主題，意謂眷村居民是從海峽的另一端隨浪湧定居於此、落地生根，兼納大江南北的風土民情，呈現族群遷徙、移居與生根認同的生命故事，並隨時間推移成為雋永獨特的文化地景，是台灣特殊的人文風貌。

文化局於桃園眷村大區龜山舉辦國旗踩街暨開幕晚會，邀請國立體育大學爵士舞蹈隊、壽山高中儀隊、東安國中獨輪車隊及在地精忠里、陸光里表演團隊，從龜山眷村故事館出發，以「百人拼國旗」歡慶中華民國生日。另外也邀請桃園交響管樂團、桃園合唱劇工坊、采苑混聲合唱團表演氣勢磅礡的軍歌，接著由民歌手方季惟、曾淑勤、OPK老痞客樂團，帶來年代懷舊金曲，帶來視覺、聽覺的豐富饗宴。

桃園市長張善政、文化局局長邱正生、財團法人榮民榮眷基金會副祕書長楊慶永、市議員孫韻璇、牛煦庭、龜山區區長張嘉平、精忠里里長張孫宥心、陸光里里長聶哲淵、龜山里里長高華駿，以及文化局眷村文化諮詢委員會委員及此案顧問李天鐸，也到場加入踩街隊伍。

張善政表示，目前全台灣現存眷村最多的城市就是桃園市，這也是桃園的一大特色，眷村代表著過去國軍守護台灣，是台灣發展歷史中不可抹滅的一部份。而今年桃園眷村文化節更不同於往年，文化局規畫百人拼國旗活動，張善政與現場民眾一起，由一百塊拼圖拼出中華民國國旗，當國旗畫面投放到到舞台大螢幕上，立刻獲得現場民眾熱情的掌聲。張善政也邀請民眾在十月十號國慶日上午，一同到市府前參加升旗典禮，慶祝中華民國生日。

開幕活動後，還有一連串的系列活動，馬祖新村「眷眷走馬村 星星走馬村」年度活動至10月27日，龜山眷村故事館10月8日至10月10日有活力四射的社區表演、相聲演出以及由眷村美食為題的主題講座等，太武新村「未知旅程」藝術家進駐成果展至11月26日，憲光二村「眷村《憲》象 憲兵英雄與光陰的記憶」等特展至12月17日，歡迎前往觀賞。

活動資訊可上「桃園眷村文化節」官方臉書粉絲專頁查詢，網址https://www.facebook.com/bamboofence