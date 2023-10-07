「漫步鐵道」活動鐵道公園登場 謝國樑：致力推動七堵發展

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由基隆市文化基金會舉辦的「漫步鐵道—七堵車站 時光不老」活動，7日起一連4天在七堵鐵道公園熱鬧登場。活動第一天許多民眾不畏大雨熱情參與，市長謝國樑與議長童子瑋、副議長楊秀玉等人共同主持揭幕儀式，並承諾將在七堵舉辦更多活動，促進地方的繁榮發展。

謝國樑表示，市府今年在七堵區公所設置室內兒童樂園，每逢假日除了吸引大小朋友及親子一同遊憩外，更吸引雙北的家長帶著小孩前來遊玩，這次特別在七堵鐵道公園舉辦懷舊市集活動，除了要展現七堵鐵道公園的特色，更要結合吃喝玩樂以及文創等，讓民眾有更多的體驗。

謝強調，除了既有的室內兒童樂園，以及未來的七堵健身中心，市府會繼續與地方的意見領袖合作，舉辦更多活動讓市民朋友參與。

現場邀請台灣鐵道模型達人徐志綱老師，展出其創作的七堵車站和基隆號誌樓作品，以及台灣古董車發展協會藏家的經典車款，讓現場宛如回到了90年代，同時有傳統小吃、餐車市集、二手好書繪本，並提供孩子們玩樂的鐵道體驗活動，活動期間每日下午3時至晚間8時，在七堵鐵道紀念公園都有不同的市集攤商、音樂表演，歡迎大家一同來走走。

文化局長江亭玫表示，基隆市文化基金會積極在各項文資場域舉辦文化體驗活動，希望吸引更多遊客來到基隆，感受基隆的人文歷史，也邀請基隆在地品牌、攤商、表演人員一起成為活動中的一員，讓更多人感受到基隆多元富饒的人文資產。

基市府表示，今年的雙十連假，歡迎大家來一趟七堵輕旅行，讓「漫步鐵道－七堵車站，時光不老」活動，帶著大家進行一場擁有文化探索、市集美食、親子體驗等五感俱全的盛宴。