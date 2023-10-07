贖罪日戰爭50週年之際再爆衝突 以巴爭端一次看

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【中央社加薩市7日綜合外電報導】巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）今天上午對以色列發動多年來規模最大的一次攻擊，從加薩地區發射大量火箭，並派遣武裝分子跨越國界進入以色列領土。

以色列表示已進入戰爭狀態，並開始攻擊加薩地區的哈瑪斯標的。以色列媒體報導，巴勒斯坦武裝分子和以色列安全部隊在以色列南部發生槍戰。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈瑪斯這次突擊恰逢贖罪日戰爭（Yom Kippur War）50週年。贖罪日戰爭指的是埃及和敘利亞於1973年10月6日對以色列發動的突襲，希望能取回以色列於1967年六日戰爭控制的戈蘭高地（Golan Heights）和西奈半島（Sinai Peninsula）。

以下時間表從2005年以色列撤出擁有230萬人口的加薩走廊（Gaza Strip）開始，路透社詳細列出以色列和巴勒斯坦組織在這個擁擠沿海飛地爆發的主要衝突事件。

● 2005年8月

以色列軍隊單方面撤出加薩，結束自第3次中東戰爭（即六日戰爭）從埃及手中奪下加薩以來，占領該地區的38年歷史。加薩自此由巴勒斯坦當局控制。

● 2006年1月25日

伊斯蘭主義組織哈瑪斯在巴勒斯坦議會選舉中贏得多數席次。由於哈瑪斯拒絕放棄暴力及承認以色列，以色列和美國切斷對巴勒斯坦的援助。

● 2006年6月25日

哈瑪斯武裝分子從加薩發動跨境突擊，俘虜以色列士兵沙力特（Gilad Shalit），以色列因此發動空襲和地面攻擊。沙力特5年多後才在一場換囚行動中獲釋。

● 2007年6月14日

哈瑪斯在一場短暫內戰中，從巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas）帶領的法塔組織（Fatah）手中奪取加薩的控制權。自此約旦河西岸（West Bank）便成為法塔組織的主要勢力範圍。

●2008年12月27日

以色列向加薩發動一場為期22天的軍事攻擊。在此之前，巴勒斯坦向以色列南部城鎮史德洛特（Sderot）發射火箭。據報導，在達成停火協議之前，約有1400名巴勒斯坦人和13名以色列人喪生。

● 2012年11月14日

以色列擊斃哈瑪斯軍事首領賈巴里（Ahmad Jabari）。巴勒斯坦武裝分子在隨後8天發射火箭報復，以色列則以空襲反擊。

● 2014年7月至8月

哈瑪斯綁架並殺害3名以色列青少年，引發為期7週的戰爭。據報導，超過2100名巴勒斯坦人在加薩喪生，73名以色列人死亡，其中67名為軍人。

● 2018年3月

巴勒斯坦人沿著分隔加薩走廊與以色列的圍籬展開示威，以色列軍隊開火阻止抗議者前進。在延續數月的抗議活動中，據報導，超過170名巴勒斯坦人死亡，這也引發哈瑪斯和以色列軍隊之間的衝突。

● 2021年5月

穆斯林齋戒月（Ramadan）期間，巴勒斯坦人在艾格撒清真寺院區（Al Aqsa）與以色列安全部隊爆發衝突，導致數以百計巴人受傷。位於耶路撒冷（Jerusalem）的艾格撒清真寺是伊斯蘭第3大聖地。

這場衝突引發哈瑪斯與以色列激烈交火11天，造成加薩地區至少250人死亡，以色列13人喪生。

● 2022年8月

以色列發動空襲殺死一名伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）高階指揮官後，伊斯蘭聖戰組織向以色列發射超過1000枚火箭作為回應，至少44人在隨後的3天暴力衝突中喪生，其中包括15名兒童。

● 2023年1月

以色列軍隊突襲約旦河西岸的哲寧難民營（Jenin），殺害7名巴勒斯坦武裝分子和2名平民後，伊斯蘭聖戰組織從加薩朝以色列發射兩枚火箭，以色列則向加薩發動空襲回敬。

● 2023年10月

哈瑪斯從加薩走廊對以色列發動數年來規模最大的一次攻擊，以火箭猛烈轟炸的同時，還派遣武裝分子越過國境進入以色列。伊斯蘭聖戰組織表示，其戰士也加入這次攻擊行動。