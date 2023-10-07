2023台北國際牛肉麵節今登場 蔣萬安分享吃牛肉麵口訣

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為推廣本市牛肉麵產業，台北市商業處輔導台北市牛肉麵交流發展協會本月7日至9日在圓山花博公園長廊廣場與環形廣場辦理「2023台北國際牛肉麵節—熱情犇Fun 犇向國際」，3天大賽多達173組報名，於環形廣場一決勝負；蔣萬安致詞時還分享自己吃牛肉麵的私房口訣，就是海帶豆干加滷蛋，酸菜花乾加粉蒸肉。

台北市長蔣萬安今(7)日也出席現場參加活動，與美國在台協會台北辦事處長孫曉雅、台北市牛肉麵交流發展協會理事長洪金龍三方使用本土牛、美國牛及牛菌菇三種食材，共同料理一碗牛肉麵，並命名為「犇」， 呼應今年活動主題「熱情犇Fun 犇向國際」。

蔣萬安致詞時指出，講到牛肉麵，大家都知道它是台灣非常具有代表性的美食，從五星級飯店大廚的牛肉麵，到巷弄市場裡面傳承好幾代手藝的小攤位，牛肉麵背後都是大大的學問，而牛肉麵已經培養出非常深遠的歷史文化，而且在台灣的牛肉麵不僅是巷弄美食，在國宴中也是常客，台北市很多地方的牛肉麵都被米其林必比登熱情推薦。

台北市牛肉麵交流發展協會理事長洪金龍表示，「2023台北國際牛肉麵節」10年來規模最大、最具宏觀的牛肉麵節，不管是參賽組別、攤位數、活動內容，都破了往年的紀錄，不僅如此，今年也首度規劃「樂齡養生」牛肉麵項目，且邀請30位台北市銀髮市民來參與擔任該項目的評審，搶先品嚐店家精心製作的「樂齡養生」牛肉麵，由市民評選出最佳人氣獎。

台北市商業處指出，今年更在長廊廣場開設年度嘉年華，多達80攤的攤位，包含邀請27攤牛肉麵店家現場烹調美味牛肉麵，其中有13攤為歷屆得獎店家，另外有12家攤位獨家販售活動限定版牛肉麵，還有好玩的扭蛋機、好康的消費滿額禮、招募好熱血的青年等，邀請民眾於國慶期間來此踩點並享受美味的牛肉麵。