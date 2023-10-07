高科大建立推廣平台 促進模具產業升級高階製造

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國立高雄科技大學於6日舉行「先進沖壓模具製程技術服務營運推廣平台」成立大會，未來並將進一步成立「先進材料成形技術中心」，在國車國造、國機國造、國艦國造的重大計畫上，發揮關鍵功能。來自全國的產官學研代表齊聚一堂，會中並辦理成果發表會，呈現近年模具產業在沖壓領域的高階製造升級成果。

平台成立大會由高科大謝其昌主持，出席貴賓包括立法委員林岱樺、經濟部產業發展署金屬機電產業組郭肇中組長、高雄市經發局副局長高誌遠、台灣區模具公會副理事長謝鴻明、金屬中心林崇田處長、工研院及多家模具業者、金屬材料業者共襄盛舉。重頭戲的成果發表會，來自高科大、虎尾科大、工研院、金屬中心等多位學者專家進行發表，現場也提供展示，呈現近年模具產業在沖壓領域的高階製造升級成果。

高科大在經濟部產業發展署大力支持發展國內高階模具技術下，獲得1.6億元經費挹注，將成立先進材料成形技術中心，改善國內欠缺大型模具試模中心的窘境，奠定超大型加工的基礎技術。「先進沖壓模具製程技術服務營運推廣平台」成立大會，即是因應未來「先進材料成形技術中心」成立的先行計畫，未來可長期為國內模具產業提供人才與技術二大研發及人培支援。

高科大產學長謝其昌在致詞中表示，平台規劃的沖壓成形模具技術應用包含到輕合金、淨成形、精微沖壓、伺服沖壓等等，從大型板金件到半導體產業所需都可滿足。而成立平台最大目的即是協助國內業者轉型高階製造，爭取高單價市場以及國際訂單。

做為「先進沖壓模具製程技術服務營運推廣平台」計畫獲得產業發展署支持的背後推手之一的立委林岱樺，她表示，目前台灣產業面臨淨零碳排與科技創新的兩大挑戰，因此非常期待這個平台能擴大服務全台模具業者。林岱樺委員也深信在大家共同努力下，「先進材料成形技術中心」在未來的三年應該能看到宏大的成果。

經濟部產業發展署組長郭肇中指出，產業發展署樂見「先進沖壓模具製程技術服務營運推廣平台」的成立，他也趁機強力推銷疫後補助計畫，為了協助國內業者因應淨零碳排的國際趨勢，將在人才培養、碳盤查輔導、補助設備汰換三大面向投入資源，並自今(112)年起三年期間規劃100億經費供國內業者申請，積極協助企業轉型，追求高階市場訂單。

擔任平台主持人的謝其昌產學長指出，高科大以智慧機電學院為首，轄下機械系、模具系、機電系等系共有180位在機械、模具領域的教師群，對於南部模具產業而言，是一支非常堅強的技術升級輔導團隊，高科大也在橋接產學研資源以及整合建立產業聚落的工作上，扮演關鍵角色，鄰近的研究法人金屬中心更是重要的產學合作夥伴，共同支持產業技術升級的發展。

在成果發表會上，虎尾科大帶來「諧波齒輪近淨型伺服鍛造製程開發技術」，金屬中心展出「智慧化沖壓模具快速的設計技術」、「多曲面鐵手柄沖壓模具的虛實整合設計及補償技術」、「鍊帶沖壓產線建置與整合後熱處理技術」，工研院則是展示「7000系鋁合金汽車B柱溫成形整合技術」等。

至於高科大的成果發表則展現了在國機國造、國防自主、智慧製造等領域豐碩成果。林栢村講座教授及郭峻志副教授團隊於現場展示技術為「諧波減速機柔輪製程優化技術」、「鋁合金材料在熱沖壓成形開發技術」及「智慧製造在沖壓產業可運用技術」，團隊在沖壓領域先進製程上，掌握自動上下料與換料、自動焊料、自動換模、自動量測、模具與設備預估保養與更換技術，在生產線PLC控制系統上，亦有軟體設計、MODBUS通訊、人機介面實現和程式編輯等能力。團隊以關燈工廠的概念，實現了無人化沖壓自動生產線。團隊技術有助於台灣機械產業升級與轉型及提升台灣機械產業在高階製造系統的國際競爭力，為產業創造具有高度經濟影響力及廣泛的應用市場。

模具與鍛壓製程技術中心主任楊俊斌則展示了「飛機發動機鍛件近淨形恆溫鍛造製程技術開發」、戰機起落架零件精密鍛造製程技術開發、輕量化機載用彈筒鍛造製程技術開發等三大主軸成果，特別是輕量化機載用彈筒經實證數據顯示，相當具有國產化的效益。