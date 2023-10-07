江西人大副主任殷美根、中銀前董座劉連舸 違紀違法同日送辦

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中央紀委國家監委網站7日消息，江西省人大常委會前黨組副書記、副主任殷美根嚴重違紀違法被開除黨籍和公職；中國銀行前黨委書記、董事長劉連舸「靠金融吃金融」嚴重違紀違法被開除黨籍。連同稍早公布「靠體育吃體育、靠足球吃足球」被「雙開」的大陸國家體育總局前副局長杜兆才，3人同日一併移送檢方偵辦論罪。

此前，殷美根於3月29日接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

經查，殷美根喪失理想信念，背離黨性原則，毫無紀法意識，對抗組織審查，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規接受禮品禮金、出入私人會所；不按規定報告個人有關事項，在組織談話、函詢時不如實說明問題；借用管理和服務對象錢款、住房，道德敗壞，搞權色、錢色交易；違規干預插手市場經濟活動和執紀執法活動；對配偶、子女失管失教；與不法商人結成利益共同體，夥同親屬大搞權錢交易，利用職務便利為他人在職務提拔、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

殷美根嚴重違紀違法並涉嫌受賄，給予開除中共黨籍、公職處分；終止其江西省第十五次黨代會代表資格。

公開資料顯示，殷美根，男，1963年8月出生，江西南昌人，曾任江西省副省長、南昌市委書記、贛江新區黨工委書記、南昌警備區黨委第一書記。

此外，中國銀行今年3月19日公告，董事會收到劉連舸辭呈。因工作調整，辭去董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會主席及委員、企業文化與消費者權益保護委員會委員職務。中央紀委國家監委網站3月31日發布消息，劉連舸接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

經查，劉連舸喪失理想信念，背棄初心使命，落實黨中央決策部署不堅決、打折扣，棄守金融風險防控職責，大肆違規插手信貸專案，違法發放貸款，造成重大金融風險，履行全面從嚴治黨主體責任不力，嚴重破壞所在單位政治生態，私自攜帶違禁書刊入境，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金、出入私人會所、接受滑雪和旅遊安排，長期借用管理對象車輛；不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，徇私錄用調整提拔幹部；違規經商辦企業；違規干預資金借貸，私自留存涉密資料；道德敗壞，家風不正，對親屬失管失教；毫無紀法底線，擅權妄為，「靠金融吃金融」，利用職務便利為他人在貸款融資、項目合作等方面謀利，並非法收受巨額財物。

劉連舸嚴重違紀違法並涉嫌受賄、違法發放貸款犯罪，決定給予開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；終止中共二十大黨代表資格。

劉連舸，男，1961年5月生，吉林永吉人，曾任 中國銀行行長、黨委副書記、副董事長、中國銀行上海人民幣交易業務總部總裁、中銀香港（控股）有限公司副董事長、中國銀行黨委書記、董事長。