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傳藝金曲獎頒獎 19項大獎得主名單公布

  • 中時即時 李欣恬
今年傳藝金曲獎頒獎典禮由阮劇團創辦人汪兆謙擔任總導演及策展人，攜手音樂人柯智豪、設計師顏伯駿以「壯闊飛行—Fly High」為主題，圖為表演節目段落「飛航與風景」，由羅北安、邱舒、A Root同根生樂團共同演繹已逝音樂人陳揚作品。（傳藝中心提供／李欣恬台北傳真）
今年傳藝金曲獎頒獎典禮由阮劇團創辦人汪兆謙擔任總導演及策展人，攜手音樂人柯智豪、設計師顏伯駿以「壯闊飛行—Fly High」為主題，圖為表演節目段落「飛航與風景」，由羅北安、邱舒、A Root同根生樂團共同演繹已逝音樂人陳揚作品。（傳藝中心提供／李欣恬台北傳真）

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34屆傳藝金曲獎頒獎典禮今（7）日晚間在台北台灣戲曲中心舉辦頒獎典禮，揭曉音樂類與戲曲表演類共19項大獎得主，並由文化部長史哲親自頒發特別獎。

今年典禮由阮劇團創辦人汪兆謙擔任總導演及策展人，攜手音樂人柯智豪、設計師顏伯駿以「壯闊飛行—Fly High」為主題，透過4段精彩節目，打造魔幻的感官饗宴。

今年特別獎得主，評審團頒給了兩位已故從業人員，由歌仔戲藝師陳美雲及排灣族古調教育家查馬克．法拉屋樂獲獎。特別獎戲曲表演類得主陳美雲，生前有歌仔戲活字典之稱，她從藝超過一甲子，歷經內台、外台、廣播、電視歌仔戲各時期，多年作育英才不懈，是台灣歌仔戲的重要代表人物。

評審團認為，雖然在資本與人脈上，陳美雲無法突破外台體質限制，仍極力完成許多重要貢獻。將特別獎頒給她，是對所有迄今仍在外台戲班努力的從業人員最大肯定，也是對精確掌握歌仔戲「活戲」表演風格與方法的前輩藝師再次致敬。

音樂類特別獎得主查馬克．法拉屋樂，則是深耕台灣原住民族文化的教育工作者，他一生致力發揚傳承排灣文化，成立泰武古謠傳唱隊，投入排灣歌謠的採集，透過部落耆老的口傳教唱，保存瀕臨失傳的部落古謠，影響各部落展開對自身歌謠的傳習推動。用祖先的歌聲喚起部落的文化覺醒，也讓排灣音樂走向世界。

完整得獎名單如下：

特別獎 音樂類：查馬克．法拉屋樂 戲曲表演類：陳美雲

音樂類──專輯獎 最佳傳統音樂專輯獎 南管七大枝頭排門頭系列──【倍工】四孤、四對∕合和藝苑

最佳藝術音樂專輯獎 楊瑞瑟：臺灣印象──音．畫∕財團法人春詠藝術文化基金會

最佳跨界音樂專輯獎 誰在vuvu家唱歌∕風潮音樂國際股份有限公司

最佳傳統表演藝術影音出版獎 國樂臺語歌劇《蔥仔開花》∕臺北市立國樂團

音樂類──個人獎： 最佳編曲獎 盧易之、雙子二重奏∕天黑黑∕雙子二重奏同名專輯

最佳專輯製作人獎 郭哲誠∕搜神尋妖 玩樂趣 最佳錄音獎 饒瑞舜∕巴赫D靈感

最佳演奏獎 劉孟捷∕劉孟捷──蕭邦：夜曲全輯

最佳演唱獎 台中室內合唱團∕台語十四行歌 人生七章

最佳作詞獎 陳維斌∕人生七章∕台語十四行歌 人生七章

最佳作曲獎 余忠元∕人生七章∕台語十四行歌 人生七章

戲曲表演類： 最佳偶戲主演獎 吳聲杰∕水鬼請戲∕臺北木偶劇團

最佳音樂設計獎 許淑慧∕金銀鐲∕拾念劇集

最佳編劇獎 郭建甫∕戲頭∕不貳偶劇

最佳導演獎 伍姍姍∕水鬼請戲∕臺北木偶劇團

最佳青年演員獎 朱柏澄∕傳奇風雅6野豬林∕當代傳奇劇場

最佳演員獎 唐文華∕群借華∕國光劇團 唐美雲∕冥遊記──帝王之宴∕唐美雲歌仔戲團

最佳年度作品獎 文武天香∕挽仙桃劇團

評審團獎 大俠百草翁前傳∕光興閣掌中劇團 無題島：孽種與魔法師∕明華園天字戲劇團、莎士比亞的妹妹們的劇團

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