傳藝金曲獎頒獎 19項大獎得主名單公布

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34屆傳藝金曲獎頒獎典禮今（7）日晚間在台北台灣戲曲中心舉辦頒獎典禮，揭曉音樂類與戲曲表演類共19項大獎得主，並由文化部長史哲親自頒發特別獎。

今年典禮由阮劇團創辦人汪兆謙擔任總導演及策展人，攜手音樂人柯智豪、設計師顏伯駿以「壯闊飛行—Fly High」為主題，透過4段精彩節目，打造魔幻的感官饗宴。

今年特別獎得主，評審團頒給了兩位已故從業人員，由歌仔戲藝師陳美雲及排灣族古調教育家查馬克．法拉屋樂獲獎。特別獎戲曲表演類得主陳美雲，生前有歌仔戲活字典之稱，她從藝超過一甲子，歷經內台、外台、廣播、電視歌仔戲各時期，多年作育英才不懈，是台灣歌仔戲的重要代表人物。

評審團認為，雖然在資本與人脈上，陳美雲無法突破外台體質限制，仍極力完成許多重要貢獻。將特別獎頒給她，是對所有迄今仍在外台戲班努力的從業人員最大肯定，也是對精確掌握歌仔戲「活戲」表演風格與方法的前輩藝師再次致敬。

音樂類特別獎得主查馬克．法拉屋樂，則是深耕台灣原住民族文化的教育工作者，他一生致力發揚傳承排灣文化，成立泰武古謠傳唱隊，投入排灣歌謠的採集，透過部落耆老的口傳教唱，保存瀕臨失傳的部落古謠，影響各部落展開對自身歌謠的傳習推動。用祖先的歌聲喚起部落的文化覺醒，也讓排灣音樂走向世界。

完整得獎名單如下：

特別獎 音樂類：查馬克．法拉屋樂 戲曲表演類：陳美雲

音樂類──專輯獎 最佳傳統音樂專輯獎 南管七大枝頭排門頭系列──【倍工】四孤、四對∕合和藝苑

最佳藝術音樂專輯獎 楊瑞瑟：臺灣印象──音．畫∕財團法人春詠藝術文化基金會

最佳跨界音樂專輯獎 誰在vuvu家唱歌∕風潮音樂國際股份有限公司

最佳傳統表演藝術影音出版獎 國樂臺語歌劇《蔥仔開花》∕臺北市立國樂團

音樂類──個人獎： 最佳編曲獎 盧易之、雙子二重奏∕天黑黑∕雙子二重奏同名專輯

最佳專輯製作人獎 郭哲誠∕搜神尋妖 玩樂趣 最佳錄音獎 饒瑞舜∕巴赫D靈感

最佳演奏獎 劉孟捷∕劉孟捷──蕭邦：夜曲全輯

最佳演唱獎 台中室內合唱團∕台語十四行歌 人生七章

最佳作詞獎 陳維斌∕人生七章∕台語十四行歌 人生七章

最佳作曲獎 余忠元∕人生七章∕台語十四行歌 人生七章

戲曲表演類： 最佳偶戲主演獎 吳聲杰∕水鬼請戲∕臺北木偶劇團

最佳音樂設計獎 許淑慧∕金銀鐲∕拾念劇集

最佳編劇獎 郭建甫∕戲頭∕不貳偶劇

最佳導演獎 伍姍姍∕水鬼請戲∕臺北木偶劇團

最佳青年演員獎 朱柏澄∕傳奇風雅6野豬林∕當代傳奇劇場

最佳演員獎 唐文華∕群借華∕國光劇團 唐美雲∕冥遊記──帝王之宴∕唐美雲歌仔戲團

最佳年度作品獎 文武天香∕挽仙桃劇團

評審團獎 大俠百草翁前傳∕光興閣掌中劇團 無題島：孽種與魔法師∕明華園天字戲劇團、莎士比亞的妹妹們的劇團