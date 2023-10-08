高房價讓安居台北成為一種奢求

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二十年來，台灣房市問題層出不窮，台北最為嚴重，房價飆漲難降、租屋空間錯配、社會住宅不足、居住品質不佳，造成房客重重受限、住者頻繁搬遷、居住難民增長、減少就業機會與嚴重人口外移等現象。

住房商品化悲歌

綠園道華廈，位在中和與永和交界，地上九樓、共一百一十七戶，鄰近日常用品俱全的永安市場，以及號稱雙和之肺的四號公園。華廈生活機能佳的好條件，吸引北上就讀大學，畢業後從事金融業的林先生。他因此在一九九九年，以每坪十八萬元，買下約十一坪、總價一百九十萬元的套房，成為有屋一族。時光來到二○二一年，綠園道華廈每坪高達五十二．五萬，約十一坪的套房總價介於五百萬元至六百萬元間，房屋價格升高三倍。

二十年來，台灣基本工資與每人年所得增長幅度，遠不及房價的飆漲速度。每月基本工資，二○○一年為一萬五千八百四十元，二○二一年為兩萬四千元，增加五一．五％。平均每人年所得，二○○一年為四十萬一千九百四十六元，二○二一年為七十八萬八千二百五十七元，增加九六．一％。房價指數，二○○一年為九十八．一四七五，二○二一年為三百三十一．三八五，增長二三七．六％。

二十年來，台灣房市問題層出不窮，台北最為嚴重，房價飆漲難降、租屋空間錯配、社會住宅不足、居住品質不佳，造成房客重重受限、住者頻繁搬遷、居住難民增長、減少就業機會與嚴重人口外移等現象。二○二一年，房價所得比，全國約九倍，台北市近十六倍，遠高於世界銀行提出六倍以內的合理範圍。台北市三十年以上老屋約六十五萬戶，重建與更新速度緩慢，在地震、颱風等天然災害不時發生的台灣，顯得危機四伏。

台灣房屋稅率與銀行貸款利息偏低，提供投資者進出炒作與囤積空間。

投資者眼中，把一幢幢房屋變成房產商品，當作經濟生產要素一環。房子成為賺錢工具，而非居住場域。高房價讓安居成為一種奢求，扼殺城市生機，人們不再懷抱期待，漸漸遠離心碎的城市。年輕世代在立足點上不平等，剝奪其生存發展契機，世代正義更加難追尋。

安全、和平與尊嚴的適足住房權

住房攸關基本人權，而非金錢遊戲。住房權是一切社會生活根基，關照人的居住生活，保障「禁止住房歧視」「遷離正當程序」「適足住房權利」三大內涵。住房正義理想是讓人人具有合適的住宅區位、環境、空間、價位，能居住安心，以稅賦等政策工具達到住房公平，弱勢者能有住房保障，人人皆擁有一定品質與品味的住房尊嚴。

住房權相當受到國際人權公約重視，一九四八年《世界人權宣言》將住房權具體納入保障，其規定「人人有權享受為維持其本人與家屬健康和福利所需的生活水準，舉凡食物、衣著、住房、醫療及必要的社會服務；在遭遇失業、疾病、身障、寡居、衰老，或因不可抗力之因素喪失謀生能力時，有權享受保障。」一九六六年《經濟社會文化權利國際公約》也明示「人人有權享受其本人及家屬所需之適當生活程度，包括適當之衣食住及不斷改善之生活環境。」

《經濟社會文化權利國際公約第四號一般性意見》指明適足住房權乃為人人均有安全、和平與尊嚴居住某處的權利。無論群體、年齡、收入等，人人都有權享受適當住房，不受到任何歧視。適足住房特徵為地點便於工作，取得費用合理，以及具有適足的安全、照明、通風、空間、居室、設施等。

住房權保障「禁止住房歧視」「遷離正當程序」「適足住房權利」三大內涵，是一切社會生活根基。