統統：為了生存 你願意付出多少努力？

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在我近期的節目中，我是這樣形容南韓的：「有經濟成長的骨架，卻沒有血液循環系統」。

一九九七年南韓發生金融危機，國家近乎破產。為了活下去，他們忍辱地向國際貨幣基金組織（International Monetary Fund ,IMF〉借錢。從一九九〇年到金融危機發生前，國內生產毛額（Gross domestic product, GDP〉增長率都維持近一〇％，在一九九八年突然落地降到負五．一％。為了洗刷恥辱，全南韓人民都想著以最快的速度將IMF欠債一．四億美元還清。最後，他們在二〇〇一年比預定計畫提前了兩年八個月清償債務。

乍看之下，這項創舉展現出南韓快速地發展經濟，實際上卻是過度實行資本主義及揠苗助長。這樣在短時間賺取大量外匯，對韓國有什麼影響呢？先從韓國產業政策來看，當時為了加快科技發展，舉國上下傾全部之力讓一間公司壯大，電子消費產品有三星（Samsung〉，基建和造車有現代（Hyundai〉，記憶體有海力士（SK Hynix Inc.〉。

其中，以我們較熟知的三星電子為例。截至二〇二一年，其總收入就占南韓GDP的一八．三％，同年十大財閥營收占南韓GDP的五八．三％。其中，南韓前四大財團：三星、現代、海力士、樂金（LG〉的比重更高達四八．五％。

誇張的現象是，韓國十大財閥就占掉了一個國家的六成經濟，剩下的四成則是國內將近七百三十萬家中小企業分食經濟成果，而這些中小企業的就業人口占了全韓國高達八成。換句話說，只要考上好大學，前進大財閥的機率就會比其他大學高出很多，但如果是一般的高中畢業技職生，在社會上幾乎沒有好的工作任你挑選，甚至連被挑選的門檻都很難達到。

所以我們可以知道，進入大公司代表高收入，反觀中小企業薪資水準跟不上財閥，還時常伴隨著不亞於大企業的高度壓力，讓很多人升起自己當老闆的念頭。所幸，隨著科技發展平台經濟興起，我們現在習慣的美食外送、接送服務、寵物照護、甚至是專業教學，供需方都可以在應用程式APP上完成配對，大幅增加就業機會。

誰能看見平台工作者的委屈？

科技走進了人們的消費習慣，但我們真的知道平台跟承攬者如何合作嗎？去掉繁雜的交際及人脈，取而代之的是實質專業度、個人品牌建立及無數的競爭者。讀完本書後，書裡提到南韓的家事服務讓我最感同身受。

幾年前，我曾經在日本打工度假一年，當時的工作是Airbnb清潔。與書中稍不一樣的地方在於，受雇者須靠管理公司承接清潔物件的案子，薪資則是論件計酬、打掃物件地點的遠近由管理公司統一安排。

對我來說，剛到日本、加上不諳日文，能獲得一份在市區的工作是相當難得的機會，所以我格外用心對待。但即便以這樣戰戰兢兢的心態工作，還是常常有意想不到的客訴發生。

有一次，在我忙完一整天後，收到管理公司的客訴：「客人把床墊拿起來，説床架的隙縫都沒有清理乾淨！」當下我跟管理公司說：「怎麼可能有人會把床墊搬起來清裡面的隙縫？」管理公司只冷冷地回了一句：「都要清。」最後，這件事怎麼處理的呢？我打掃那間微薄的清潔費被扣掉了，還被警告不能有下一次。

在異地孤立無援的我，只能繼續將委屈吞下，不管他們派的物件有多不合理，只能吞著委屈繼續做。比如說，明知你的住所在新宿，卻還是派給你靠近羽田機場的物件。

面對星級制度，沒有人是局外人

閱讀本書時，我將經驗中的管理公司換成APP，客人的直接評價轉變成平台的星級制度，客人不一的標準轉換成輕鬆的手指評分。當沒有制式的標準，每個人都變成跑步機上追逐紅蘿蔔的驢子，只能不斷奔跑。

我每次都會在自己的說書節目結尾說到：「如果喜歡我的節目，請給我五星好評！」說這句話的心態，多半是希望自己的努力能受到大家的肯定，但在自由工作者中，評價卻攸關生存。怎麼說呢？

因為APP上的星級影響著演算法。如果你是全職依靠此平台的接案過活的話，必須要討好你的雇主，因此通常只能做得比跟雇主議定的時數更多更完美。就像本書提到的家事案例，即便主角已經比約定時間多做了無薪加值服務約一到兩個小時，始終有被客人扣星的風險。一旦降到四．九顆星，除了接單頻率被系統調降，時薪也會受到實質影響。顧客滿意度相當高時，時薪最高可到八千韓元（約當台幣一百九十元〉；反之，時薪最低會降至五千韓元（約當台幣一百一十九元〉，差距近乎兩倍。

為了在平台上生存，服務提供者無不用盡全力。

說來諷刺，我們希望隨著人工智慧（artificial intelligence ,AI〉發展，幫助人類減少工作。可是，等到AI真的開始透過演算法工作時，人們卻爭相為AI工作。

書中的例子，也許跟現在的你我沒有關係，但往後隨著自雇者的比率提升並漸漸遍布在我們生活周遭，有一天我們可能也會成為AI演算法的局內人。如何訂定合理的法規？如何監管這類型的商業模式，以維護使用者權益？我相信每個政府都應該努力。

（本文作者為《統統愛看書：書說社會》主持人統統）