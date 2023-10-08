美國9月CPI估計年增3.8％

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美國政府暫時躲過關門危機，各項經濟數據將如期發布，市場密切關注12日出爐的9月消費者物價指數（CPI），以評估年底前聯準會（Fed）的貨幣政策動向。專家預測，油價上漲恐讓9月通膨(年增)率上升至3.8％，不過核心CPI增幅預料持續下降。

財經網站Trading Economics經濟學家預測，鑑於近期石油價格節節走高，預估9月CPI年增3.8％，略高於8月的年增3.7％，不過不含食品與能源項目的核心CPI增幅可望維持下降趨勢，由8月的年增4.3％，降至9月的4.1％。

美國指標西德州期油9月勁升8.5％，創下7月以來最大月線升幅。倫敦布蘭特期油9月揚升6.8％，9月28日站上每桶95.35美元，創下10個月新高紀錄。聯準會主席鮑爾日前表示，能源帶動的通膨是聯準會的主要顧慮之一。

除了油價外，住房成本高漲亦是通膨的一大推手。Bright MLS首席經濟學家斯圖爾特萬特（Lisa Sturtevant）指出，排除住房成本，8月CPI僅年增1％。「住房持續占據一大部分的通膨升幅，8月租金成長大幅放緩，且全國租金中位數也低於一年前同期，但整體租金趨勢要好幾個月的時間才能反映在CPI數據。」

摩根資產管理公司預測美國通膨可望持續下降，預期年底前降至3％，明年底前回到2％。

聯準會為了對抗頑固的通膨，過去18個月總計升息11次，9月貨幣政策會議按兵不動，聯邦基金利率目前位在5.25％至5.5％區間，為22年新高。聯準會下次例會在10月31日至11月1日召開。