年減幅仍逾10％ 前九月出口力拚3,200億美元

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財政部11日將公布9月海關進出口統計，預估9月出口規模將落在368億美元至383億美元，年增減幅在正負2％，主要是去年9月基期較低，不排除9月出現技術性成長，但出口明確轉折點將在11月，預期第四季後才會轉入上行周期。

8月出口金額為373.6億美元，年減7.3％，連12黑；累計前八月出口值則是2,781.7億美元，年減15.7％，為金融海嘯後、近14年同期最深跌幅，合計前九月出口值可能上看3,200億美元，但年減幅恐難收縮至1成以內。

財政部長莊翠雲2日至立法院財委會業務報告時表示，8月出口減幅已明顯收窄，預期第四季之後會有較佳的表現，特別是台灣AI和伺服器出口歐美熱絡，除了有助帶動整體出口表現，也具有分散市場風險的效果。

依財政部內部估測，因去年9月基期不高，9月出口表現預計和去年差不多，難以估測是不是會連13黑，但就算9月中止連12黑轉正，「10月應該還是會重新轉為年減」，所以才推估真正步入上行周期的轉折點會在11月。

財政部認為，第四季之後，出口會逐漸轉入上行周期，但國內總出口要迎來非常強勁的復甦，關鍵還是得看外銷主力電子零組件的表現，目前看來，11月轉正成長的機率相當高。

人工智慧（AI）商機火燙，挹注近幾個月資通與視聽產品出貨，為總出口表現帶來一定支撐，但財政部分析，現階段仍有產能不足問題，且單靠AI可能難以撼動大局，在電子零組件外銷動能未大幅轉好前，國內出口難有很強勁的復甦。

其中，占總出口比重逾4成的電子零組件，截至8月已連十黑，財政部表示，觀察業界透露的訊息，庫存調整期程可能再延後，第三季的急單大概也不會延續至第四季；加上研究調查機構亦看淡下半年手機等消費性產品的需求。

此外，主要外銷市場大陸的經濟復甦力道遠遠不如預期，也多少對出口帶來衝擊。