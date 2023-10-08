廣交會將開幕 歐美預註冊人數增加

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

第134屆廣交會將於10月15日至11月4日在廣州舉辦，在大陸進出口欲振乏力背景下，有「大陸外貿晴雨表」之稱的廣交會動態備受市場關注。

截至9月27日，重點市場與會人數穩中走俏，本屆廣交會的歐美採購商預註冊人數，較2023年上半年舉辦的第133屆同期成長20.2％，其中歐洲採購商成長19.1％，北美成長20.3％。

中國對外貿易中心主任儲士家日前指出，從預先註冊情況來看，本屆廣交會境外採購商報名踴躍、來源地廣泛，預計與會人數較第133屆廣交會明顯增長。第134屆廣交會有四大特點：一、採購商來源遍布全球。二、重點市場與會人數穩中走俏。三、工商機構組團與會積極。四、主要廠商報名踴躍。

截至9月27日，本屆廣交會共有來自215個國家和地區的採購商預註冊，較第133屆同期成長23.5％，呈現良好態勢。

儲士家指出，已有包括中美總商會、英中貿易協會、秘魯中國商會等53家來自五大洲的工商機構組團與會者，較133屆同期增長29.3％。

主要廠商報名方面，截至9月27日，已有超過100家主要跨國企業確認與會，其中56.5％來自歐美，26.1％來自「一帶一路」共建國家，23.2％來自RCEP（區域全面經濟夥伴協定）國家。美國沃爾瑪、亞馬遜，法國歐尚、施耐德，德國Aldi等大企業均將與會。其中，德國麥德龍、法國歐尚等歐美業者組團人數超過100人。

展覽面積方面，大陸商務部副部長郭婷婷指出，本屆廣交會展覽面積較上屆增加5萬平方公尺，三期活動總面積達155萬平方公尺。展區增至55個，相應擴展新能源汽車及智慧出行、新材料及化工產品等展覽題材。