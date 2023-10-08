以色列控哈瑪斯綁架人質 拜登矢言提供援助

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以色列軍方指控巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯今天發動地面入侵時，綁架以國士兵和平民做為人質；美國總統拜登則宣布，將向以國提供「一切適當的援助手段」。

法新社報導，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）少將告訴媒體記者，「有士兵和平民遭到綁架，目前我無法說明具體人數。這是哈瑪斯（Hamas）犯下的戰爭罪行，他們將為此付出代價」。

以國能源部長卡茲（Israel Katz）表示，哈瑪斯發動突襲後，已下令國營電力公司停止向加薩走廊（Gaza Strip）供電。

卡茲透過聲明稱，「我已簽署命令，指示（以國）電力公司停止向加薩地區供電。」

美國總統拜登今天譴責「哈瑪斯恐怖分子」對以色列的攻擊，並矢言將會確保美國重要盟友具備自衛能力。

拜登形容這波攻擊非常「駭人」，表示他已與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，並強調美國「準備提供所有適當支援方式」。

由於這波攻擊可能引發更廣泛的衝突，在伊朗支持的哈瑪斯對以色列發動空中、海上和陸地攻勢後，拜登警告，美國「反對以色列的任何敵對方利用這種情況來圖利自身」。

拜登強調，美國已向以色列提供價值數十億美元的武器，以國「有權保衛自己和人民」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也重申華盛頓「堅定不移」的承諾，「未來幾天，國防部將努力確保以色列擁有自衛和保護平民所需的一切。」

根據美國國務院2021年公布的報告，以色列自建國至今獲得了美國大量軍事援助，總金額超過1250億美元。

美國前總統川普（Donald Trump）今天則在未提供證據的情況下，指責拜登間接資助這波攻擊。

川普發布聲明稱，以色列「完全有權以壓倒性武力保衛自己」，但「可悲的是，美國納稅人所繳的錢也資助了這些攻擊，許多報告都稱這些攻擊（的背後資金）來自拜登政府」。

另一方面，聯合國安全理事會今天宣布，明天將就中東的衝突召開緊急會議。

根據聲明內容，安理會將於當地時間明天下午3時（格林威治標準時間19時）召開會議，以討論「中東局勢，包括巴勒斯坦問題」。