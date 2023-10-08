台積電、聯發科都在用 微軟Copilot為產業帶來的四個衝擊

微軟的重量級AI服務Copilot現身，未來這項服務能不能為微軟賺錢，除了決定AI概念股的續航力，也很有可能會影響我們工作的方式及競爭力。

AI是泡沫？還是真實的數位革命？

根據《財訊》報導，過去幾個星期，隨著AI概念股股價退燒，許多人反覆爭辯這個問題。不過，9月22日，微軟宣布將向全球推出旗下最重要的AI服務Copilot和多項AI新服務。9月26日開始，使用最新版Windows 11的用戶，將能使用內建在作業系統中的Copilot AI服務。

這是供一般用戶免費使用的版本，可以由這款內建的人工智慧軟體幫你為一篇文章建立摘要、寫電子郵件，或是依指令生成圖片，或是在你工作時，自動從Soptify幫你找出能讓你專注的音樂，並改用更具沉浸感的桌面顏色。

動口下指令 簡報輕鬆整合

《財訊》報導指出，11月1日開始，微軟更將開放Microsoft Copilot 365 服務供企業使用。這個版本的人工智慧功能，宣稱你只要動動口，就能讓電腦整合幾個不同的Word、Excel檔案，變成明天要用的簡報檔。或是幫你讀上千頁的資料，找到你要的重點；或是幫你上網搜尋，找到你報告中所需要的關鍵數字。

企業版Copilot服務才是微軟的重點。7月中時，微軟已宣布，已經使用Microsoft 365服務的公司，以商務標準版為例，每位員工每月向微軟繳交12.5美元的月費，但如果要在Word、PowerPoint等微軟服務上使用名為Microsoft 365 Copilot的AI服務，每人每月要多付30美元。這項服務並不便宜，但如果成功，微軟才可能會添購更多資料中心的伺服器，增強算力。

根據《財訊》報導，一家市值近3千億元台幣的上市公司董事長觀察，微軟早已啟動企業版Copilot服務的試驗計畫，「台積電、聯發科都已經在用，」這些企業把自家的資料「餵」給Copilot後，就能訓練出一個精通公司狀況的AI助理。希望達到的目標之一是，讓這些大公司的員工，身邊有一個了解公司大小事、能隨時問到飽的AI助理。

他很看好AI未來對公司營運的發展。因為，過去管一座工廠，靠物聯網蒐集海量資料後，卻沒有人力可以分析哪裡有問題；以後資料丟給AI，能直接先過濾出有問題的重點，才能快速達到改善工廠效率的目的。「目前這些公司還在訓練AI，」但各公司願意用自家資料來訓練，關鍵之一是，微軟承諾企業版用戶的資料，不會用來訓練微軟的AI平台，不會有洩密問題。

《財訊》分析，微軟雖然是ChatGPT開發者OPEN AI公司的大股東，但微軟的AI服務並不是直接使用OPEN AI的模型，而是重新建立全新的模型。另一個重點是，未來Copilot服務替你整合網路上的資料後，會在答案後面附上資料來源，讓你能確認資料的正確性，以克服過去AI產生錯誤內容的問題。

不懂程式族群 多了神隊友

微軟的AI發展大計中，Copilot只是其中一部分。今年，台灣微軟就分別宣布在資安、醫療等不同產業的AI應用及合作計畫，要更深一層地吸取各產業的資料，建立各產業用的人工智慧系統。同時，台灣微軟更大力喊出「3年內培育20萬AI人才」的口號，背後的意思是，有了人工智慧的加持，新技術能讓一般不懂程式的工作者，可以像用網路翻譯服務一樣，很容易地創造出新的程式，利用這一波AI浪潮，微軟就能快速把「不會寫程式族群」的藍海市場，納入自己的囊中，擴大影響力。

《財訊》報導指出，對台灣企業和投資者來說，當AI服務開始普及後，以下的4個改變值得企業注意：

一、過去難用的知識，能用來產出新服務。智慧醫療便是其中一項。三軍總醫院人工智慧物聯網中心執行長方文輝舉例，三軍總醫院在低血鉀研究上有世界級的地位，以前檢驗低血鉀需要抽血，至少40分鐘後才能看到結果；但比對病人的心電圖資料後，他們發現，只要把病人的心電圖波型送給AI判讀，就能及早判斷病人是否有低血鉀的問題，時間可縮短到五分鐘以內。目前三軍總醫院正在將他們研發出的數個AI數據服務申請醫材許可，可望正式成為幫助醫師判讀的新服務。

二、刺激硬體換機需求。這一次，微軟藉機要擴大Windows 11的影響力，如果使用者用的是Windows 10作業系統，就只能透過網路瀏覽器和微軟的AI機器人聊天。如果要用AI控制整個作業系統或更多的功能，就必須升級到Windows 11。不過，目前並不是所有的桌機和筆電都能執行Windows 11，因此，使用者必須淘汰太過老舊的電腦。微軟同時還大推自己的平板電腦，想同步利用AI熱，連企業升級終端硬體的錢都一起賺。

三、改變辦公室運作方式。過去聊天機器人因為只能套用制式的罐頭答案，新的生成式AI出現後，讓聊天機器人的反應改善不少。業界人士透露，目前像台積電的請假系統就改用聊天機器人來提供服務。由於台積電廠區橫跨台、歐、美、日等地，用AI機器人，台積電員工可以用不同語言查詢請假規定，也可以透過聊天機器人完成請假程序。

鼎新電腦、碩網等公司也積極開發相關系統。《財訊》分析，以鼎新為例，這家公司曾展示名為娜娜幫我的AI助理，除了可以發會議通知給小組成員，會議中將資訊做成逐字稿，會後還可以追蹤各單位的進度，用AI整合零散的資訊。

今年九月的英特爾開發者大會上，也展示一款名為REWIND AI的應用，這款AI程式可以自動記得你收到的郵件和看過的網頁，直接整合至行事曆和地圖，你可以準時前往該到的地點完成行程。

四、低程式碼平台更加普及。ChatGPT出現後，其中最強大的功能之一，就是把用戶隨手打出來的要求，變成一段可執行的程式碼。雖然複雜的程式架構仍需要專業的軟體工程師，但簡單的指令開發，未來是可能讓所有人自己完成的。往壞處看，簡單的軟體開發工作會被取代，但往好處看，軟體的影響力將更加擴大。

群雄並起 AI服務大拚場

今年，谷歌也宣布服務「全面AI化」，谷歌的Gmail和試算表等服務也開始用AI整合，能自動幫你在簡報中生成需要的圖片，Meta也推出能辨識、甚至翻譯閩南語在內多種語言的系統，以及生成音樂的服務，還沒算上野心勃勃的亞馬遜，整個AI服務市場戰況激烈。雖然AI需要大量的資料訓練，導入系統也需要時間，但一年後，你可能會發現，許多原本不存在的工作，或沒人想做的工作，都已經被AI拿去做了。人工智慧帶來的改變，正剛開始。

（文／林宏達）

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