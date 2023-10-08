汽車離不開電！聚焦車用PCB產業

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根據TPCA(台灣電路板協會)及工研院資料顯示，上半年經歷去庫存階段， PCB廠商2023年上半年製造產值3,511億元，年減18.6%，其中車用佔比約14.6%，預估2023年全年產值約7,693億元，約年減16.8%，但是看好2024年預估有8.1%的成長。

根據TrendForce對全球車用PCB市場的預測，2023年全球PCB產值預計約為790億美元，相較於2022年減少了5.2%。然而，車用PCB市場有望逆勢成長，這主要歸因於全球電動車的普及率增加以及汽車電子化的發展。預計2023年，車用PCB市場的產值將年增長14%，達到105億美元，其佔整體PCB產值的比重也從去年的11%上升至13%。而到了2026年，預計車用PCB的產值將達到145億美元，佔整體PCB產值的比重則上升至15%。在2022年至2026年期間，車用PCB的產值CAGR約12%。

車用PCB產值成長除了汽車電子化趨勢外，其中電動車也是成長動能之一，首先是純電動車每車平均的PCB價值，約為傳統燃油車的五至六倍，其次是目前車用PCB以四至八層板為主，而自駕系統多採單價較高的HDI板，其價格約為四至八層板的三倍，若未來單價高的產品比重提高，有望刺激產值。

此外，9月14日，泰國貿易經濟辦事處(TTEO)與台灣電路板協會(TPCA)攜手舉辦「Thai Student PCB Job Fair-泰生PCB就業媒合會」，有鑒於PCB產業鏈因應地緣政治，已有多家廠商於今年計畫赴泰國投資新廠，為協助產業解決泰國新廠急需泰籍人才問題，透過此媒合會嫁接在台泰生的就業需求。從本次活動也可看出，PCB產業近期在東南亞的布局，可望成為新的電路板聚落。

健鼎七、八月營收重返月增

印刷電路板廠健鼎(3044)七、八月營收重返月增。八月營收為55億元，年減1.07%，一至八月營收為383.51億元，年減15.26%，上半年EPS為4.02元，低於去年同期的5.54元。

展望未來，在汽車電子發展與電動車趨勢下，汽車板需要HDI製程的比重提升，而健鼎為HDI製程的領導大廠，有望提高公司在汽車板市場的市占率。

敬鵬七、八月營收重返年月雙增軌道

印刷電路板廠敬鵬(2355)在七、八月營收重返年月雙增，且八月營收達14.85億元，年增0.78%，月增5.38%。一至八月累計營收為108.8億元，年減5.98%。

公司與車用相關產品包括：多層板、HDI、厚銅板(~14oz)、撓折板等，生產基地包括台灣、中國與泰國。

敬鵬上半年營收為79.84億元，相比去年同期，營收雖些微放緩，但是展望後市，下半年營運有望向上，目前力拚泰國廠下半年營運，期待透過良率、人員訓練等調整，提高稼動率，進而提升業績。年初以來股價上漲約四成。

定穎投控八月營收年月雙增

定穎投控(3715)在八月營收年月雙增。八月營收達14.33億元，年增13.2%，一至八月累計營收為100.62億元。上半年營收為73.38億元。因為定穎投控上市於2022年8月25日，八月前不易對照年增減，但是投資人可留意八月以後的營收表現。

第二季以產品別來看，沒有太大的變化。汽車板占比較前一季增加1%，達到約70%，而以技術別來看，HDI占比維持約22%。

定穎泰國廠預計2024年第四季量產。工廠設計是自動化及高度智能化的智慧工廠，技術類別為高階多層板及HDI，含高頻與高速材料的技術，產品應用於伺服器、網通、儲存裝置及汽車。

展望未來，今年預估營收持平或小幅衰退，而2024年仍可能受到景氣影響，但是在高階智慧車載與AI相關產品，可望挹注營收動能。年初以來股價上漲約四倍。

（文／張仲華）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。