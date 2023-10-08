15檔業績旺 外資周周敲

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15檔Q3營收旺旺股

美國非農就業數據遠高於預期、美債殖利率維持高點，四大指數周五先是開低再全數翻紅，雙十連假後外資可望回頭加碼台股，投資專家建議，第三季營收季增、旺季效應強，外資默默連敲的標的，如兆豐金、中興電等15檔個股，有機會表態領漲。

上市櫃公司9月營收即將於周三（11日）截止公告，屆時第三季營收也將敲定，凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光都樂觀看第三季營收較第二季增長，同時獲利也可望出現約6％～13的季增，年減也將縮減至15％～20％之間。

市場推估第三季獲利上看8,000億～8,500億元，第四季有機會更高，今年獲利呈現季季高，明年獲利更有增長二成以上的實力。

投資專家建議，此時選股可以留意第三季營收旺季效應的好股外，搭配外資不賣且反手加碼股（連2～4周買超逾2,000張以上）。

篩選結果有兆豐金、至上、聯茂、一詮、中興電、東陽、新建、零壹、迎廣、健喬、潤隆、長聖、麗清、豐藝、天鈺等15檔，分散在公股金控、記憶體、儲能重電、汽車零組件、運動健身、生技等族群。

黎方國分析，這些個股有些不只外資買超，本土法人投信也積極敲進，獲得內外資齊步認同，實屬難得可貴；聯茂、一詮都是營運由谷底翻揚的轉機股，至上受惠於記憶體報價回升，兆豐金擁有龐大的美元部位、利差大，債券部位小，受債券殖利率波動衝擊小等優勢。

兆豐金前三季獲利年增近98％，每股稅後純益（EPS）1.92元，排名大幅往上衝，在已公布的10家金控中，暫排第二，另兆豐金是定存族最愛金融股，公股持股比重高，具有政策指標意義。東陽第三季營運旺，主要受惠於售後維修（AM）市場強勁、大陸OEM事業復甦等，外資券商預期旺季可延續到明年第一季；車燈LED模組廠麗清，9月營收登峰，法人看好第四營收續攻頂，今年獲利成長可期。

美國9月非農就業數據超乎市場預期，市場對於聯準會年內升息的預期上升，美債殖利率雖稍有回落仍維持高水位，美股四大指數開黑翻紅，專家看好台股表現，朱晏民認為，第四季消費性電子等營運可望加溫，屆時可望帶動外資回補行情。