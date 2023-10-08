IMF年會前夕 美傳遊說限制中國投票權

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IMF成員國投票權比重

國際貨幣基金組織（IMF）年會登場前夕，成員國投票權改革備受關注。擁有「一票否決權」的美國，過去承諾給予中國、印度和巴西等新興經濟體更大發言權，日前卻傳出美國正遊說其他成員國，限制相關國家投票權，IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）則持續表態支持改革。

本屆IMF年會即將於10月9日至15日在摩洛哥舉行，各國財長將研議增加新興經濟體配額資源事宜，由於配額資源與投票權比重相關，因此隨著中國經濟影響力持續擴大，美國政壇鷹派人士並不希望中國投票權上升。

路透7日引述消息人士透露，美國近期對成員國展開遊說，允許IMF增加貸款資金的配額資源，同時限制中國、印度及巴西等國家的投票權，預計美國財長葉倫（Janet Yellen）將於年會上要求各國按目前比例增資，投票權則保持不變。

德國之聲報導，IMF至少每五年進行一次份額總檢查，2020年進行的審查沒有增加份額。儘管中國於全球經濟占比與日俱增，但其於IMF的投票權仍小於日本。其中，美國占有16.5％投票權，相比重大改革事項則需要85％以上的支持率規則，形同擁有「一票否決權」。

值得注意的是，為應對以美國為首的IMF和世界銀行，中國於2014年籌建亞投行與之抗衡，並推動「一帶一路」倡議發展。

報導稱，進入後疫情時代，IMF增加配額資源和貸款能力的討論顯著升溫，目前美方的遊說行動存在很大困難。美方提出，建議在IMF設立第五個副總裁職位，作為中等收入國家的代表，並要求增加代表北非國家的理事人數。

巴西官員認為，美國的建議實則是弱化IMF的做法，中印巴三國經濟發展迅速，理應在IMF有更大影響力，因此相關談判可能膠著。前IMF官員Mark Sobel指出，美方的建議未必能吸引到足夠的成員國支持，本次會議可能無法達成結論。

金融時報日前引述喬治艾娃呼籲，IMF應更好的反映過去十年全球經濟的變化，包括中國的崛起，她強調有必要不斷改變，以適應世界經濟的變化。