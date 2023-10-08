ESG大趨勢正在改變運動世界－以杭州亞運為例

號稱亞運史上規模最大、項目最多，擁有481個各項賽事的杭州亞運於10月8日正式閉幕。本屆賽事為疫後亞洲各國運動員交流的最重要賽事，並被視為明年巴黎奧運的前哨站，不論爭取資格或互探虛實均有其重要性，在運動競技本身之外，相較於歷屆亞運會，杭州亞運在科技、環保與能源使用上展現的突破，同樣值得留意，尤其是對運動賽事的改變和產生的新影響。換言之，ESG大趨勢正在改變運動世界。

為期約兩周的本屆亞運會賽事，毫無疑問的，更廣泛的運用現代科技是最大的亮點之一，多項競爭激烈賽事的公平性，因此得到維護，也進一步提升了賽事的可看性。例如空氣手槍得分的計算，可準確到小數點以下進行比較，跆拳道透過電子設備輔助能精準的計算得分，羽球場上是否出界的爭議判決也因此消弭，以往運動賽事為人詬病的誤判，乃至有意為之的黑哨運作空間，均因此大幅減少，讓賽事更大程度的回到「其爭也君子」的境界。

科技實力也展現在數據統計和賽事直播的運用上。透過總部位於杭州的阿里巴巴集團協助，由「阿里雲」主導的亞運會雲端運算系統，取代以往設置臨時性數據中心，從觀眾的票務服務、賽事訊息的發布，到運動成績的分析計算等，均上到雲端處理。這是本屆亞運首創的作法，之後總結經驗進一步予以完善，可複製到之後各項大型賽事，讓臨時搭建機房的傳統方式走入歷史，堪稱運動賽事的另一大進步。

本屆亞運會主辦單位強調的核心價值，則聚焦在綠能與環保，宣稱要打造首屆「碳中和亞運會」的杭州亞組會，在9月26日舉行的開幕新聞發表會上，更開宗明義以「綠色亞運」當作主題。

除了官方宣稱打造「一億人參與，一年最多人參與環保活動」的吉尼斯世界紀錄（台灣稱金氏世界紀錄），以及打破傳統上施放煙火的慣例，利用虛擬燈光秀營造聲光效果的創舉外，我們注意到，這次所有的場館與設施，全部使用綠色電力供電，電力來源杭州乃至浙江各地的風力發電自然不夠，因此還有來自青海柴達木盆地、甘肅嘉裕關以及黃土高原的太陽能電力，和來自新疆哈密等地的風力發電予以支援。

重點在於，到底要如何保證杭州亞運所使用的每一度電，100％都屬乾淨的綠色電力。尤其以中國國家統計局數據來看，去年包括核能在內的大陸所有再生能源，占總能源比也僅為25.9％，煤炭仍是能源供給的主要方式，綠電供給並非能源主流，為此，浙江電力公司開發出一套利用區塊鏈技術的溯源系統，簡言之，從生產、傳輸、交易到使用的每一個環節，都以區塊鏈技術輔之以智能合約，創造可追蹤使用每一度電，並建立新的綠電驗證模型。

此一系統於杭州亞運順利運用並取得國際的認可，對於大陸的出口企業乃至整體產業供應鏈而言意義非凡，因為愈來愈多的海外品牌廠，要求須使用高比率綠電作為生產的必要條件，而企業只要願意以支付綠色溢價方式，應可取得所需要的認證綠電並用於生產。此一作法的後續的發展和應用，值得持續關注。

至於環保方面，本屆亞運打出的口號是「無廢亞運」，即在場館的建設與使用的耗材上，盡可能做到能省則省。坦言之，許多舉辦過大型賽事的城市，賽後常要為處理場館問題而大傷腦筋，甚至還有的城市因此放棄舉辦大型賽事的機會，為處理此一問題，卡達世界盃足球賽時有一項創舉，即將部分場館於賽後予以拆卸，轉運至烏拉圭重新組合，捐與當地的學校和俱樂部使用，大量減少了碳足跡，也為打造永久性體育場跨出了一步。

本屆亞運則提供另一種「能改不建」的新選擇。例如壁球館的興建，一開始即排除建置新場館的想法，經過選址，決定由杭州博覽中心的4D展廳改建而來，當亞運結束後，將在最短時間內拆卸並恢復展廳的原貌，而改建所使用的耗材，也均為回收紙、稻殼、聚乳酸材質等合成的可回收材料。此做法相比於卡達模式，更進一步的向無廢靠攏，可作為我們落實環保時借鑑的參考。