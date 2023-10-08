雙北百貨駁火 搶客仙拚仙

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雙北百貨商場概況

百貨周年慶戰火點燃之際，全台人口最多高的新北市新商場裕隆城正式開幕，賣場面積高達3.3萬坪備受矚目，是新北近十年來，繼板橋大遠百、新莊宏匯廣場之後，第三座超過3萬坪賣場。業內人士表示，明年三井林口outlet將新增二期營運擴大成北台灣最大outlet，新北市百貨賣場出現愈開愈大的新趨勢。

由於近十年新北百貨產值暴增，成長幅度以倍數計算，已進一步衝擊百貨密度最高的台北市百貨商圈與市場。

以新北市人口數估算，現有不到十座百貨商場、三座車站商場，商場密度相對為低，包括百貨龍頭新光三越、遠百、潤泰集團CityLink等，均還在積極評估新北市的展店計畫，其中新光三越總經理吳昕陽首次表達將於新北開店的決心，成了市場指標。

目前新北市百貨密度最高商圈，為該市房價最高的新板特區商圈，共擁有板橋大遠百、遠百中山店、麗寶秀泰商場、誠品新板店、環球板橋車站等五大商場，合計年產值逾170億元，為20年前的3倍，其中板橋大遠百挾國際精品與完整化妝品櫃位，成為新北百貨霸主，年營業額115億則與台北101、復興SOGO、忠孝SOGO並列為百億店。

不動產業者指出，新板特區對新北市來說相當於台北信義區，百貨與豪宅密度最高，板橋大遠百開業12年，業績年年成長，今年大舉擴大GUCCI等精品珠寶櫃位，拉高消費層次。

值得注意的是，為避免受此在地展店搶客的趨勢影響，台北百貨業近十年透過改裝分進合擊。信義區以新光三越為首，大打獨家精品、餐飲與潮流，而101、微風、BELLAVITA、新光三越、SOGO復興店與晶華商圈，則透過開發獨家精品拚鬥，是要讓新北客重回北市消費，連鎖百貨體系、租金條件與地標型商場成為決勝關鍵。而未來三年，台北市還有大巨蛋SOGO、北車雙子星兩大百貨巨獸要開出，業內人士認為，北市百貨胃納量能有多大，還是要靠國內外的觀光客，不是看在地的消費者。

房仲業分析，小型百貨的發展主要看人口家戶數密度，大型商場就得看周邊1～3公里社區是否完備，以新北雙和區而言，無論人口、家戶密度都是新北第一，自然可支撐一環球商場、一比漾廣場，甚至還有新商場展店空間；而2020年新開的新莊宏匯廣場，周邊新莊副都心櫛比鱗次的住宅與商辦撐起基本盤，加上三重、五股、蘆州、泰山消費人口挹注，有機會在十年後成新商圈。

據了解，潤泰Citylink規劃捷六開出三重店，而新店裕隆城不僅看上新店區，還瞄向北市景美、木柵等區，這些商場如定位為社區商場，確實足以滿足在地需求，但若想要複製板橋大遠百在新板特區創造商圈的發展模式，人口與家戶數之外，更要在商品力上做好更多的提升。