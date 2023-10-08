裕隆城與DT分庭抗禮 挑戰才開始

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

裕隆集團跨足百貨商場首店裕隆城，剛剛熱鬧登場，這座大商城看準新店區的民生高消費力，為新店人規劃出華麗高挑廣場，並涵蓋全台最大誠品、威秀影城與裕隆樓層，開幕以來，朝聖人潮與拍照打卡上傳不斷，但業界深知背後招商過程一波三折，風光開幕的同時也是挑戰的開始。

裕隆集團起家厝以斥資56億元打造出的裕隆城，未來每年固定租金收益3.8億元起跳的前提是：全年營收要超過40億元，由於商場先開，包括大房東裕隆城、以及誠品與威秀二房東都須對外招商。據了解，其中精品、化妝品品牌進城難，誠品、威秀兩大連鎖體系都不是走這條路線的，裕隆集團旗下嘉裕在零售上的資源也有限，只剩餐飲、大型專賣店與居家生活三大重點。

值得注意的是，招商期間不時傳出各方人馬看上同樣的餐飲品牌，讓餐飲業者難以選擇的情況，雖同樣是裕隆城，但房東不同、租金條件也不一樣，誠品、威秀擁連鎖體系資源，可搶到品牌自然較多，裕隆城自營五樓搶到三家餐飲、一家TOK是自營餐廳。由於開幕前招商過程就相當熱鬧，接下來促銷活動、周年慶，甚或必要的年年改裝及樓層物業管理與維修等，步步都是挑戰。

如以裕隆城3.3萬坪大城與近期試營運的台北東區4,500坪Diamond Towers（簡稱DT）比較，目前業界更關注DT表現，新北眾百貨業者對裕隆城觀感，初步定位在「社區商場」，蜜月期過後會成為用餐地方，老人與小孩最愛的書店是最大特點，但因距離台北信義區太近，若無餐飲特殊性，用餐人潮是否會被台北百貨獨家店、新店街邊店稀釋，不無疑問。相形之下，DT位於百貨競爭激烈的台北東區，要如何在SOGO、微風與東區黃金店面中殺出重圍，做出分眾新勢力，兩大案後續表現，全市場都關注。