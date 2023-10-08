資服軟體業挺進東協 拓地盤

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資服軟體業者疫後積極展開東南亞市場的布局。原因包括跟著客戶腳步移動、挾台灣IT能力優勢擴展海外業務，或著眼當地人口紅利及基礎建設初崛起等。業者多表示，2024年前進東南亞的布局會更積極。

受地緣政治所影響，不少傳統製造業、半導體高科技廠商啟動「中國+1」策略，帶動相關供應鏈一併轉戰，其中又以東南亞為布局重點。以ERP（企業資源管理）軟體服務為主要業務的資通電腦就表示，受惠於「中國+1」的新布局，該公司也協助客戶調整新的ERP解決方案，以因應多區域辦公室所需。

半導體系統整合商智聯服務跟著客戶進軍美、日市場以來，為因應地緣政治及斷鏈危機，去年下半年起，許多雲端服務業者（CSP）紛紛在東南亞地區籌設資料中心，帶動當地對伺服器的強勁需求。智聯服務取得神雲科技英特爾資料中心解決方案（Intel Datacenter Solutions Group）東南亞地區代理權，未來銷售區域涵蓋新加坡、馬來西亞、香港、越南、泰國及印尼等地。

另一家資訊委外服務大廠緯軟指出，大陸客戶營收貢獻占比接近7成（67％），然而2023年大陸景氣疲弱，成長相對較緩，緯軟思考要拓展新市場來因應，而東南亞將是首選。2023年下半年率先布局新加坡，由於新加坡為東南亞政經中心，屆時將會跟著客戶再延伸至東南亞其他國家。

除地緣政治因素，不少資服業者則是因為合作夥伴的關係，雙方共同攜手拓展東南亞業務。像是雲端服務商伊雲谷，因成為亞馬遜雲端服務AWS的合作夥伴，在台灣的業績突出，AWS進入東南亞市場時邀請伊雲谷共同合作，雙方目前已在東南亞及澳洲等十國展開合作。

而凌群與合作夥伴日本東海集團，十年前已在台灣共同合資成立雲碼數位，由於東海集團2024年3月份將進軍東南亞市場，雲碼數位也會成為其拓展東南亞市場的合作夥伴，未來著眼於ESG、智慧監控及人機流程自動化引擎等業務。