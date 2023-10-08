藥證、流感等題材接力 生技業喊燒 紅包行情有影

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生技第四季題材股

時序進入第四季，流感、感染疾病發生率明顯增加，加上藥證和臨床進度各擁題材，生技股上演旺季業績行情，包括生達、旭富、視揚、東洋、高端、葡萄王、麗豐-KY、軒郁、智擎等個股均有機會拚下一波的紅包行情。

法人表示，第四季原就是製藥股的旺季，今年預期流感嚴峻，生技族群將有不錯的表現。生達在母、子公司同步表現中，單季營收有機會再創高，全年營收有機會達到兩位數營收成長，獲利則上看半個股本。

南光除進入秋冬旺季，內銷藥品成長，為台康生生產治孚癌的生物相似藥，可望有因應重新送件的查驗登記批交貨；而為期三年的銷陸標案產能大爆滿中，都帶動營收衝高，全年有再戰歷史新高實力。

高端除季節性流感疫苗出貨和腸病毒71型疫苗貢獻，第四季營收有機會出現季增，由於腸病毒71疫苗也已向越南送出藥證申請，明年可望上市開拓海外市場。

至於藥證/臨床進度受惠族群，益安與Terumo合作開發的大口徑心導管止血裝置Cross-Seal，獲美國FDA通知取得上市許可，成為台灣首家獲第三類醫療器材上市許可的公司，益安將有100萬美元里程金可入帳。

智擎則受惠治療實體腫瘤新藥PEP07，獲台灣食藥署核准進行一期人體臨床試驗；加上胰臟癌二線用藥推進一線用藥三期臨床試驗達標後，也向美FDA申請藥證，且在台及歐洲也申請適應症擴充申請，有助未來業績成長。

美容保健品股則在雙十一和周年慶效應中，類股有機會在第四季創造今年的業績高峰。麗豐第四季營收可望恢復雙位數年增與季增，今年全年每股稅後盈餘至少可優於2020年水準。

軒郁過往營收以電商為主，不過隨公司通路與產品更趨多元，在納入合併營收的品牌阿源並進行集團資源整合下，8月營收較前7月平均跳增4倍，創下僅次於去年雙十一檔期的次高，預期隨保健品營收占比拉高，營運採取美容/保健品雙引擎策略，將帶動業績延續成長曲線。