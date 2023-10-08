遊戲業攻東南亞 各擁利基

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遊戲公司三傑─鈊象、昱泉、網龍疫後重啟海外布局，目前成績表現最佳的是遊戲股王鈊象電子，尤其東南亞的營收超車所有業務，排名第一；網龍預計第四季在東南亞推出二款遊戲，昱泉則先以G9電競手遊切入市場，未來將採取IP授權為主要策略。

鈊象進軍的海外市場，以東南亞成長最亮眼，1～8月份的營收達25億元，占營收貢獻的28％，超越熱銷商品「明星三缺一」，為該公司營收最高的業務。平均而言，東南亞市場每個月的營收貢獻高達3.2億元。

鈊象電子在東協採取策略為尋求當地代理商，共同合作，由於市場廣大，配合的代理商也相當多。每3～6個月會據市場的情況，彼此協議代理金。至於要推什麼樣的遊戲，以及進入什麼樣的市場，均交由代理商評估決定，鈊象單純收取代理費用，沒有跳下來參與營運，因此風險極低。

中華網龍及昱泉國際也均看好東南亞市場，兩家公司同樣採IP授權方式，其商業模式為：以既有的IP為優勢，尋求當地遊戲開發公司合作，由當地業者投入研發，簽約之初可獲授權金，遊戲完成上市之後可獲得分潤。

網龍2023年下半年有二款遊戲在東南亞上市，分別為「吞食天地 多元宇宙」區塊鏈遊戲，與東南亞遊戲商Asia Soft合作，另一款為「漂流幻境」，兩款遊戲上市時程均在第四季，營收分潤將於第四季開始挹注。

昱泉國際暑假期間已推出電競手遊G9（G9：League of Aces），除了主打台灣市場，G9已與泰商Motivate Gaming合作，雙方將聯手營運東南亞的遊戲市場。