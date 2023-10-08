台股節後唯量是問Q4偏多

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台股第四季走勢

台股指數6日攻上月線，惟受連假前觀望氣氛影響成交低迷，最終交易量僅約2,230億元。法人表示，面對半年線16,545點反壓，及8月以來反覆整理型態，「雙十連假後的台股成交量能否擴增，成為第四季最重要的看點」。

而此時影響股市的變數也相當複雜多元，包括美股財報、台股法說、Fed利率決策、美眾議院長改選、台企匯兌收益等，整體而言，對台股後市可持「偏多或持平」的看法。

統一投顧董事長黎方國表示，時序進入10月，美股S&P（標普500）將公布第三季財報，法人預估標普500企業獲利數字，年增率會重新恢復正成長，財報公布後可望出現利多，且美國科技股也將釋出偏多的第四季展望。

與此同時，台灣也有重量級科技股法說會陸續登場，尤其是10月19日台積電法說會，預期第三季的營收獲利將順利達標，第四季展望正向；在美股財報、台灣重量級法說會等利多帶領下，權值股將有望接棒台股多頭行情。

由於聯準會（Fed）升息進入尾聲，且美長短債倒掛的現象將逐步收斂，預期美債殖利率走高，對市場的干擾將慢慢鈍化。隨著時序進入第四季，盤勢有機會向上變盤，10～12月台股可期。

新光投信董事長劉坤錫指出，看得出來，台股頗有在萬六位置之上打底的企圖，目前仍處於持續築底的狀態，尚未看到明顯底部形成，但線圖相對扎實穩定；台股第四季有機會打底，整體走勢較持平，預期在16,200～16,800區間有撐。

當前大環境的變數，還有Fed利率政策的變化，Fed多位委員仍保持偏鷹論調，且非農就業數據出爐，美國勞動市場強勁超乎預期，加深市場對Fed年底再升息的臆測，由於目前各方釋出的訊息差異甚大，尚難做出判斷。

美國政府關門危機又是另一受矚目的焦點，眾議院長麥卡錫（Kevin McCarthy）被罷免後需重新改選，未來兩黨是否能順利通過法案還不知道，接任人選態度可能更為強硬。

產業方面，法人預期，大部分公司第四季營收獲利比上季稍差，除了AI概念股過去比較有表現，不少公司股價還在盤整中，但相對來說，對股價的殺傷力或影響也較低，11月中第三季財報公布時，因新台幣貶值出現匯兌收益挹注營收，部分個股的表現值得期待。