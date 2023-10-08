Q4選股 法人點名3族群

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台股近期面臨的經濟大環境雜音相當多，包括油價走勢反覆、聯準會（Fed）政策陷兩難等。法人建議，短線上可先觀察美國公布的非農就業數字及失業率對市場的影響，若要展望第四季表現，可優先布局上半年獲利績優股、後市成長性佳類股，或具利基題材的中小型股。

台新投信量化投資部主管黃鈺民、台新臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）經理人王嘉豪均表示，就歷史經驗來看，第四季至明年第一季台股行情仍看好，主要是美國總統任期第3年股市表現通常不差，且台股在總統大選前一季，股市走勢也偏向看多。

在此背景下，建議可布局AI、記憶體族群，因為這些類股9月開始進入業績爆發期，記憶體現貨價也持續反彈，遍預估下半年將優於上半年，而近期大盤的回檔提供了良好買點，可利用短線整理的機會，逢低分批布局，以掌握後續的漲升行情。

統一投顧董事長黎方國分析，自總統開始民選以來，選舉前一年的10月都是100％上漲，以今年來看，選舉概念股可鎖定綠能、軍工、網通類股。此外，近十二年來的12月有十次月線上漲，為全年最容易上漲的月份，主要受惠於傳產集團、投信作帳，還有電子產業旺季、蘋果新機熱賣等因素，包括集團概念股、蘋概股、電子股都擁有好題材。

新光投信董事長劉坤錫認為，現在較活潑的是中小型股，權值股都在盤整中，建議第四季可布局一些市場較沒注意、具業績面與成長性的中小型股。