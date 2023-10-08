美股、科技股 3國銀齊看好

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三大財管銀行看未來半年股債市

美聯準會（Fed）持續升息可望於第四季劃下句點，但會保持政策利率在高檔（Higher for longer），針對此一現象，三家大型財管國銀一致看好第四季與明年第一季的美股表現，至於類股則看好科技股，主因AI題材短線雖有過熱之虞，但長期而言仍應抓住機會逢低布局。

北富銀表示，股票市場經歷8月以來美債殖利率上漲引發的修正後，科技股可望引領美股展開反彈，美國製造業已有復甦跡象、經濟具有韌性，同時AI帶來的科技創新，為科技股注入活力。預計進入10月後至隔年春天，季節性因素同樣利於美股表現。

國泰世華銀則認為，第四季美股表現會優於非美市場，雖利率高檔時間拉長，恐會壓縮美股上方空間，但隨著製造業庫存去化來到尾聲，企業獲利增速走出谷底，將提供美股下方支撐。

台新銀行指出，第四季到明年第一季這段期間，美國依舊是西方成長火車頭，應以美國、科技主導的受惠區域和產業配置為主，美國經濟不僅在高利率下展現強大韌性，同時通膨緩解，有利美股走勢。

至於類股上，三國銀一致看好科技股表現。國泰世華銀表示，由於資金成本上升，企業的獲利成長性、現金流充沛格外重要，大型科技股有望持續獲市場青睞。AI相關題材短線有過熱之虞，但長線伺服器與GPU投資仍是兵家必爭之地，待籌碼沉澱、股價拉回後宜進場布局。

台新銀行也表示，AI應用將提振需求，同時庫存去化在第四季可望告一段落，伴隨企業獲利重回增長軌道，科技產業中長期展望持續看好。

針對非美地區的股市，台新銀行看好日股表現，主要是弱勢日圓下的經濟，和企業改革推動下的獲利雙成長，日股結構性變化，成為可持續性強的重要支撐。