美債殖利率飆高 逢高鎖利 長期布局

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美10年期公債殖利率水位飆出16年新高，市場悲觀氣氛濃厚，未來半年該如何布局債券市場？三大財管國銀認為，美債殖利率處於高位時間明顯拉長，但明年利率有望轉向，因此債市布局應「逢高鎖利」，建議以高評等債為優先。

台新銀行表示，美國核心通膨續降，就業數據也有降溫跡象，考量貨幣政策滯後性，未來美國經濟仍將趨緩，且11月將再次面臨政府關門議題，將對短期美國經濟造成影響，美聯準會會更謹慎衡量通膨及經濟的影響，預期公債殖利率後續上漲空間有限。明年政策利率有望轉向，殖利率長期趨勢向下，建議可於利率仍在相對高位進場布局，除有高配息，長期更具資本利得潛力。

國泰世華銀認為，聯準會強化鷹派基調，使公債殖利率高位維持更長時間，然而考量就業市場緊俏程度緩解、消費動能逐漸降溫，驅動薪資、租金驅動核心通膨回落，公債殖利率終將伴隨政策利率回落。建議投資人可採用槓鈴式配置，透過長、短天期債券的搭配，掌握資本利得與息收雙契機。

北富銀建議，第四季優先選擇高評級美元債。美債殖利率上揚為反應聯準會可能維持高利率更久的時間以對抗通膨，但聯準會點陣圖估明年將降息2碼，可能引導明年利率水準下滑，對高評級債券是利多，適合評估作為中長期標的。

針對第四季與明年第一季的股債配置，台新銀行表示，基礎利率峰點已到，股債未來半年都具有潛力，可採股債兼具配置，積極投資人可偏重股，穩健者可以高評等債為主要配置。