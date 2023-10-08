機器人理財 5年後倍增

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機器人理財將成新王道，PwC「2023資產及財富管理革命調查報告」指出，由於超過90％的資產管理公司已開始導入人工智慧（AI）、大數據、區塊鏈，機器人理財管理的資產總額2022年2.5兆美元，2027年將成長到5.9兆美元。

該報告是針對全球500位資產經理人及機構投資人進行調查。報告指出，個人化指數商品日漸受到青睞，近40％機構投資人計劃未來12至24個月內投資定制指數產品，另有近一半資產經理人計劃在產品中加入個人化指數解決方案。

PwC推估，直接指數化的資產管理規模到2027年估計可成長逾3倍，達到1.47兆美元，約占總資產管理規模的1％；主動型ETF則預計從46億美元成長至1.1兆美元，占全球2027年ETF市場的7.5％。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺表示，全球資產管理規模從2021年的127.5兆美元跌至2022年的115.1兆美元，近1成的跌幅是近十年最深；但預期資產管理規模可於2027年迎接反彈，來到147.3兆美元。

他表示，為提升投資績效，資產管理業者引進科技來尋求轉型，超過9成資產管理公司已開始導入人工智慧、大數據、區塊鏈；同時也有運用人工智慧作為技術支援的新型態投資公司在市場崛起，財富管理業者必須更重視科技的力量。