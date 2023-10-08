短期區間震盪 Q4有望迎選前行情

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近期美10年公債殖利率已來到2007年以來新高水準，牽動美元再次走強，促使外資熱錢流出亞洲股市，成近期盤勢受壓的主要因素。不過相對的，對亞洲外銷產業的匯兌利益大增，這也有助於台廠Q3及Q4的出口表現。

國際情勢方面，9月FOMC會議如預期維持利率政策不變，將基準利率維持在5.25％~5.5％間，並暗示年底前可能再升息一碼，以及預計明年可能降息2碼，與市場預期有些許落差，也令市場認為相對鷹派，也是導致美公債殖利率走揚的主因。

美國經濟預測方面同步上調，不只2023年GDP上調至2.1％外，2024年GDP也由1.1％調升至1.5％、失業率由4.5％調降至4.1％、核心通膨維持2.6％不變，顯示聯準會（Fed）認為，這波升息打通膨並未讓失業率大增，最終形成軟著陸的機率明顯提高。不過在過去12次FED結束升息經驗來看，仍有75％的機率會發生經濟衰退，還是要持續觀察相關經濟數據是否仍具備韌性。

美國8月通膨數據公布，雖然油價上漲讓整體CPI年增率高於預期，但從核心CPI的變化觀察，確有趨緩的傾向，其中CPI房租的領先指標Zillow房租指標（新合約租金）在8月為3.3％，不僅從2022年2月高峰的16.1％持續下滑，也低於疫情前（2013年-2019年）平均的3.9％。未來通膨仍有機會持續走低，惟須關注在油價走揚的影響下，通膨走勢在短期是否會受到影響。

至於台灣總體經濟部分，據國發會最新發佈的8月景氣對策燈號及分數來看，已經連續十個月為低迷的藍燈，亦是歷史上第二長的連續藍燈情況，不過景氣雖然處於低迷狀態，但景氣燈號疑有落底跡象，預料第四季景氣有望逐漸復甦。

上周公布台灣9月採購經理人指數（PMI），仍處50以下緊縮區間，這也是自去年7月以來，連14個月均處於緊縮區間。不過，值得注意的是9月在蘋果、華為等新機發表與AI相關應用，相較上月帶來了些許改善。

在技術面上，台股持續在半年線及季線間狹幅區間震盪，由於量能不出、且無明顯族群帶頭，預計在雙十連假前不易突破季線反壓。就基本面而言，先前AI族群漲多導致籌碼鬆動，使得相關股票大多已回檔修正，而利率政策方面，美國最新公布之PCE升幅低於預期，顯示通膨已回穩，展望第四季利率回穩加以AI出貨題材，預期台股有反彈行情可以期待，投資人可趁逢低拉回布局。

展望後市，在大選前仍有機會上演政策利多行情，預料第四季仍有高點可期，個別產業值得留意，包括：中長期趨勢撐腰的AI應用，有望推升科技業築底復甦；需求陸續回溫的消費性電子、一般伺服器；具備2024巴黎奧運概念的成衣紡織、製鞋，以及Q4有旺季題材的AM汽車零組件等。