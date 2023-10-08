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美國總統拜登 圖／美聯社

拜登當選美國總統以來 全球重要政經大事紀

編者按 英國文豪狄更斯說：「那是最好的時代，那是最壞的時代。」 美中爭霸、疫情肆虐和俄烏戰爭接踵而至，我們正處於世局詭譎、卻又看到黎明初露曙光的關鍵時刻。 工商時報記者和編譯群透過深入的採訪和觀察，將近期全球政經板塊調整的過程和展望， 製作成「對峙與合作」系列報導，完整呈現給讀者。

近年來，美中地緣政治緊張與經濟競爭日益加劇。美國想方設法維持在全球的主導地位並抵抗中國崛起，這已成為一股不可逆轉的趨勢。隨著兩國競爭趨於白熱化，部分專家擔憂中美可能落入「修昔底德陷阱」（Thucydides's Trap），亦即新興強國威脅現有強國地位時，雙方最終可能爆發戰爭衝突。

此概念最早由古希臘歷史學家修昔底德提出，他認為伯羅奔尼撒戰爭（Peloponnesian War）原因在於雅典迅速崛起，令占據優勢地位的斯巴達有所忌憚。

美、中注定一戰？

哈佛大學冷戰問題專家艾利森（Graham Allison）在他的著作「注定一戰？」（Destined for War）裡借用此概念描述中美潛在衝突，並指出過去兩強相爭的16起實際案例裡共12起爆發戰爭，提問中美是否能打破此惡性循環。此理論雖不乏爭議，卻有助於理解中美競爭背後戰略思維。

專家表示，美國目前國內出現諸多問題，包括兩黨分歧加劇與政府停擺風險等，此時正需要共同敵人來凝聚國內團結，中國無疑是最好目標。此趨勢將越來越明顯且持續更長時間。

從經濟領域看，儘管美國消費者享受大量便宜中國產品輸入的好處，但進口大增卻導致許多勞工失業。美國長期指控中國竊取技術或施壓美企轉移技術。

二十年前，展開雙臂迎接中國加入世貿的樂觀氛圍不復存在，原因是北京當局以國家主導方式對特定產業提供補助，導致美國與其他外企處於不利地位。

此外，中國積極對外投資也引發國安擔憂。中美經濟合作道路充滿挑戰，特別是美國總統拜登如今對於中國採取更果決態度。

科技競爭方面，中美科技大戰已進入新階段。美國政府10月初發起新一波攻勢，禁止美企向中國出口先進晶片、軟體與相關製造設備。這些措施有效地限制中國獲取AI發展所需的關鍵零件。

中國近年來在技術方面突飛猛進，引發華府對於美國經濟競爭力與國安恐受影響的擔憂。

此外，全球科技業日益分化，尤其是標準與規範分歧，包括中國技術逐漸脫離美國與西方國家制定規格等，華為因西方制裁轉而自主研發技術便是範例。

至於意識形態之爭，無論是被稱為「大國競爭」或「新冷戰」，美中發現自己正陷入一場永無止境的衝突。外交政策專家表示，美中對峙主要由地緣政治而非意識形態驅動，也有人認為不能排除後者因素。

但根據修昔底德觀點，中國做為一個崛起大國，不論政治體制為何，都不可避免地會與強權美國發生衝突。而意識形態之爭一直在加劇雙方衝突。若西方能積極與中國互動，許多問題或許可以緩解。

南海爭議 更勝台海

南海問題也可能是是導致中美衝突的引信。南海做為一條重要航道，地緣政治戰略利益不言可喻。據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）數據顯示，2016年逾21％的全球貿易透過南海海域進行，總值高達3.37兆美元。

南海擁有豐富漁業資源，支持該地區數百萬人生計。南沙與西沙群島雖大多數無人居住，但蘊藏豐富資源尚待開採。

美國並未直接參與南海主權爭議，但以「航行自由」名義對中國在該區活動進行牽制。越南外交學院副院長阮雄山表示，南海比起台海更可能發生美中衝突。

在安全領域，孟加拉布拉克大學研究助理謝希爾（Mahmodul Hasan Shesheir）認為，只有在傳統方法無法實現目標情況下，中國才會考慮動用核武。

比方說，若台灣宣布獨立，中國將試圖迫使台灣撤回宣言。但要是美國介入導致他們無法達到目的，中國官員便可能考慮核武選項。美國可透過削弱中國軍事實力令戰爭無法延續，或是實施嚴格經濟制裁等行動，後者將促使北京當局考慮放棄武力或是將衝突升溫。

國際社會不希望被迫在中美之間選邊站。他們期待建立一個新的全球秩序，既能保障各國領土完整，也能兼顧主權獨立與經濟發展。中美衝突後續發展將決定這般光明的未來能否實現。