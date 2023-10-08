戰術1 美元、美軍、美債 三位合體難摧

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「去美元化」曾在今年躋升為各報章雜誌的熱門話題，但不到短短幾個月，美元又突然像火箭般猛烈升值。儘管美元最近幾十年來受到政經因素紛擾而大起大落，然而在美國政經實力作為後盾，它在金融市場的強勢卻始終不被撼動，這也反映是美元、美債與美軍等三位一體，正緊牢的鞏固美國超級強權地位。

去年俄烏戰爭爆發後，由於俄羅斯受到歐美國家制裁，導致部分與俄國進行貿易的國家，像是印度等無法採用美元與歐元，乾脆改用盧布或人民幣進行交易。此外，沙烏地阿拉伯與中國在進行長期協商，也決定把雙方部分石油貿易採用人民幣計價。加上巴西、阿根廷與玻利維亞等國也在今年相繼宣布放棄美元、改用人民幣進行結算，使得「去美元化」議題再度掀起熱議。

據國際貨幣基金的數據顯示，美元在全球外匯儲備地位不再唯我獨尊，其占比已從2001年72％降到2023年的59％，在此同時，人民幣比重不斷提高、加元與澳幣等國家貨幣使用也逐漸擴大。

仰賴美元來支撐美債的情況也面臨了威脅，美國財政部統計指出，日本和中國這兩大美債持有國在5月大幅拋售美債，其中美債違約疑慮是其中一項原因。基於美國府會每年針對債限談判都會陷入惡鬥，國際信評機構惠譽已在8月調降美債信評。

美元與美債警報頻傳，也讓外界揣測用來支撐美國霸權的美元、美債與美軍的三位一體是否已經出現鬆動危機。

美國能成為主導全球的強權，主要來自它有全球最強大美軍基礎。不過後者則需要仰賴龐大的經費支撐，該經費來源則是靠美債對全球的大量發行。然而美債能否順利銷售，憑藉就是全球購買者對美元的信心，這也使得三者互相成為不可或缺的金三角。

台大一名專研國際政治的教授也贊同美元、美債與美軍是鞏固美國超級強權的三大要素，當中又以美元地位最為重要。他稱美國近年來不斷強調「基於規則的國際秩序」，能維持該秩序的本錢就是美元。他解釋若美元本身價值為100美元、國際間的附加價值可能翻倍到200美元，若美元再疊加美債價值，又可膨脹到300、400美元。

因此若把三者視為金三角，他說也許用金字塔可能描述其中關係，美元是底層基石、第二層是美軍，最上層為美債。換言之只要美元不倒，這座金字塔將繼續支撐美國在全球主導地位。