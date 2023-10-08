戰術2 貿易戰 殺敵一千 不惜自損八百

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中美貿易戰開打至今已歷時約5年半，戰火越演越烈，受波及的產業與全球經濟體持續擴增，但這場貿易戰不論是美國還是中國都是輸家，中美雙邊貿易不僅大跳水，連帶拖累全球前兩大經濟體成長明顯減速。

根據美國商務部的統計，2023年上半年中國對美出口較去年同期銳減25％，同期間中美雙邊貿易額也大幅衰退14.5％。

中國占美國總進口的比重更是大跳水，今年上半年比重剩13.3％，較去年同期的16.5％下滑逾3個百分點，也遠低於貿易戰開打前2017年的高點21.6％，並創下2003年的12.1％以來新低。

貿易戰一打，原本最火熱的貿易關係急速降溫，原本中國還是美國最大貿易夥伴，在美國整體進出口貿易的占比超過16％，但今年上半年比重已降到10.9％，僅排第三，落後墨西哥的15.7％與加拿大的15.4％。

衝擊也從科技產品擴大至其他類別，在截至6月底止的12個月內，外銷美國的中製電子產品較去年同期減少134億美元，中國占美國電子產品進口的比重也從32％降至27.9％。同期間，出口至美國的中製機械產品更銳減166億美元，占美機械進口的比重由25.3％下滑至21.1％。

原本一直是全球經濟成長火車頭的中美兩國，最近幾季成長也雙雙減速。2022年初由於中美貿易戰升溫、新冠疫情衝擊與俄國入侵烏克蘭，造成全球通膨急速增溫，美國經濟首當其衝，生產毛額（GDP）從2021年最後一季的年率季增7.0％，跳水至2022年第一季的年率季減1.6％。

去年第三季美國經濟雖告復甦，年率季增達3.2％，但第四季之後又逐步放緩，遠不及長期4％以上的成長水準。

中國從2021年經濟就開始降溫，該年第二季經濟成長年增率還有7.9％，但第三與第四季大幅放緩至4.9％與4.0％，2022年第二季成長率僅剩0.4％，差點保不住成長。今年開始雖然出現復甦，第一季與第二季分別成長4.5％與6.3％，但主要是拜去年基期較低之賜。

美國智庫亞洲協會政策研究中心（Asia Society Policy Institute）中國政治研究員Neil Thomas表示，「中美貿易戰已造成國際貿易形態改變，未來可能會進一步走向區域化，進而推升通膨，並衝擊受貿易戰牽連所有國家的經濟成長。」