一場俄烏交戰 迫使各國選邊站

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俄羅斯出兵烏克蘭挑戰國際秩序，對全球造成深遠的影響。這場戰爭削弱歐洲傳統領導者德國和法國的勢力，鞏固美國的世界強權和領導地位，同時弱化俄羅斯的國際地位。

俄烏交戰初期，戰爭前線國波蘭和波羅的海國家帶動援助烏克蘭的道德聲浪，填補了德國和法國行動遲緩造成的真空。戰爭加快德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所暗示：歐洲的權力平衡從以德法為核心的舊歐洲（Old Europe），加速移轉至東歐和北歐的新成員。

牛津大學歐洲歷史學家艾許（Timothy Garton Ash）表示，「蕭茲的看法正確，如今歐洲議會更認真看待中東歐的意見，並有歐盟大幅東擴的議程。」儘管如此，英國智庫Chatham House和歐盟歷史學家凡米德拉爾（Luuk van Middelaar）皆表示，布魯塞爾的權力是以經濟和人口規模為基準，歐洲的重心依然在西方。此外，歐盟討論的議題廣泛，不僅僅是俄羅斯、戰爭和國防，德國和法國仍位居經濟討論的核心。

俄烏戰爭大幅強化北約和美國的角色，意味著法國總統馬克宏的歐洲戰略自主淪為空談，且北約比戰前更依賴美國的武器和領導力。

西方國家在美國號召下聯手制裁俄羅斯，禁止俄國部分銀行使用國際金融電信系統SWIFT，鼓勵跨國企業撤離俄國市場。美國在國際場合強烈譴責俄羅斯侵略行為，同時大力提供烏克蘭軍事援助，這些行動凸顯美國世界領導地位。

就亞洲而言，戰爭讓俄國與中國的關係互易，如今俄國仰賴中國購買石油和地緣政治支援。此外，戰爭讓日本、韓國、菲律賓和澳洲與美國的關係更加緊密。