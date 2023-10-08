國際油價狂瀉 天然氣強漲

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國際油價6日高低震盪，終場雖反彈收高，但周線仍大跌逾8％，創下3月以來最大跌幅。不過，庫存陡降和罷工憂慮，則帶動紐約天然氣期價周線強漲近14％。另一方面，以色列7日遭到巴勒斯坦激進組織突襲，以國宣布進入戰爭狀態，恐影響油價與金融市場。

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）7日上午從加薩地區朝以色列發射超過5千枚火箭彈，激進份子由陸海空三路入侵，以色列國防軍隨即宣布進入「戰爭狀態」。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在電視演說中表示，「以色列正處於戰爭之中」。

報導稱，美國西德州11月期油6日收高0.58％，報每桶82.79美元，布蘭特12月期油上漲0.6％，報每桶84.58美元。兩項油品全周重摔逾8％。

相較下，紐約天然氣期貨6日收盤勁升5.4％，報每百萬英熱單位（Btu）3.34美元，周線強彈13.96％。天然氣庫存大減，加上雪佛龍（Chevron）澳洲兩座天然氣廠醞釀罷工，帶動期價狂飆。西德州原油在9月稍晚升破每桶93美元，布蘭特原油站上每桶95.35美元，創下今年新高紀錄。跡象顯示，汽油價格飆高讓消費者退步，市場憂慮由供應吃緊轉為需求破壞，導致國際油價近日大幅走低。

瑞銀分析師指出，國際油價過去一周暴跌，主要因為美國需求不穩，且美國與沙烏地阿拉伯的談判也加重市場憂慮情緒。外媒引述內情人士報導，拜登資深顧問日前低調訪問沙國，就潛在大型協議來進行協商，其中可能包括沙國與以色列的和平協議。

另一方面，沙國向白宮官員表示，若是原油價格持續攀升，沙國願意在2024年初增產，協助抑制油價。此舉的目的是贏得美國國會支持，沙國願意承認以色列，換得與美國簽訂防禦協定。

沙國一年前才回絕拜登政府增產協助降低油價和對抗通膨的要求，引發兩國關係緊張。

美國、沙國與以色列正在進行三國協商，沙國除了願意承認以色列外，再釋出增產善意，讓美國與其簽訂防禦協定。但如今以色列遭到「哈瑪斯」攻擊，再令中東地區緊張局勢增添複雜性。