全面圍堵 美國會喊升級晶片管制

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美國政府持續對中國晶片領域施壓，除了外界關注的對中晶片禁令更新版即將發表外，美國國會也繼續要求政府，擴大對華為與中芯國際相關制裁，並有意研擬對開源架構RISC-V的管制措施，以求徹底卡死中國晶片發展。

綜合外媒7日報導，美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）與眾議院美中戰略競爭特設委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）日前聯署致函給白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），要求補足當前對中國晶片禁令的漏洞。

兩名共和黨籍眾議員表示，有鑑於中芯國際近期展示出可能有規避美國晶片管制措施的能力，美國政府需更嚴格限制晶片及相關設備出口至中國。

同時，美國需要馬上加強對中芯和華為的制裁管制，才可能補足漏洞，並切斷中國獲取AI晶片的管道。

美國行政管理和預算辦公室網站日前（OMB）4日在官網公布一項名為「半導體製造項目出口管制、實體清單修改」的法規。知情人士表示，該法規代表對中國更新的晶片禁令已在美國各部門達成共識，可能很快就會推出。

美國政界當前呈現多管齊下封堵中國晶片產業的態勢，商務部長雷蒙多日前呼籲通過相關法案，讓商務部能審查更多資通訊交易。

路透指出，近期幾名共和黨議員更將矛頭指向開源晶片架構RISC-V，有意完全封鎖中國發展晶片的路徑。

報導指出，上述議員認為，中國透過美企之間的開放合作文化來發展自身半導體產業與軍事、規避美國晶片制裁，商務部必須要求有許可證才能進行RISC-V技術相關交易。美國當前法規無法管控開源軟體，若中國透過此發展先進半導體或AI，可能創新技術並彎道超車美國。

另一方面，美國商務部最新還將42家中企列入實體清單，抨擊這些企業向俄羅斯供應半導體，支援該國飛彈和無人機等軍事工業技術。中國商務部7日回應，美方短時間內再次將一些中企列入出口管制清單，這是典型的經濟脅迫和單邊主義欺凌，中國將會採取一切必要措施維護中企合法權益。