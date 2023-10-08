亞馬遜成功發射衛星 尬SapceX 打太空戰

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亞馬遜旗下網路衛星業務Kuiper，於6日成功發射了首批兩枚低軌道衛星，此為該公司布署數千顆衛星以提供全球網路服務，並與SapceX的星鏈（Starlink）相互競爭的第一步。

這兩顆低軌道衛星6日下午2點在美國佛羅里達州的卡納維爾角（Cape Canaveral）發射台升空，波音與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的合資事業聯合發射聯盟（ULA）負責發射任務，本次任務的目的之一是，測試衛星在太空中的運作狀況。

亞馬遜在2019年公布網路衛星計畫Project Kuiper，矢言對該計畫投入逾100億美元，打算為使用者打造高速、低延遲，又可負擔的寬頻服務。

亞馬遜取得美國聯邦通訊委員會（FCC）批准，可以在地球低空軌道部署超過3,200顆衛星，不過半數衛星得在2026年7月之前部署完畢。

Kuiper的主要對手為馬斯克旗下SapceX的星鏈，SapceX積極為星鏈打造衛星，並利用可回收的火箭將衛星送至軌道，迄今SapceX約有4,800顆衛星在低軌道運行。

星鏈9月份曾經公布，在全球逾60個國家擁有超過200萬名活躍用戶，星鏈去年營收達14億美元。

其他欲與SapceX爭奪市場大餅的業者，還包括加拿大衛星公司Telesat。近期被法國衛星公司Eutelsat收購的OneWeb，則透過多位合作夥伴提供網路服務。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）先前表示，由於全球還有許多家庭與企業沒有可靠的網路，Kuiper可望成為亞馬遜的主要業務。但部分股票分析師對這個願景存疑，Bernstein分析師在報告中表示，Kuiper沒有清楚可見的競爭優勢。