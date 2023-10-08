今年賺的全吐光 陸9月外匯存底連二減

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中國人民銀行7日下午公布9月份外匯存底數據，截至9月底報3.1151兆美元，較8月份大減450億美元，連續兩個月下滑，並創下七個月以來最大單月降幅，外匯存底水平不但處於年內最低點，還完全回吐年內上升的規模。

綜合陸媒報導，大陸外匯管理局7日指出，截至9月底，大陸外匯存底規模為3.1151兆美元，較8月底下降450億美元，降幅為1.42％。

期間美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌，加上其他綜合因素，導致9月外匯存底規模下降。

大陸去年底外匯存底報近3.1277兆美元，今年來規模持續回升，此前最低點為2月底的3.1331兆美元，並幾度升回3.2兆美元水平。

近期來看，大陸在6、7月外匯存底兩連升，回到3.2兆美元後，8、9兩個月外匯存底又先後減少442億、450億美元，規模縮水至逼近3.1兆美元關卡，正處於年內低點，且跌至今年初水平下方，回吐年內上升規模，當前規模為2022年10月底以來的低點。

人民網引述民生銀行首席經濟學家溫彬表示，9月份美元指數上漲2.5％至106.2，非美元貨幣總體貶值。當前外部環境依然複雜嚴峻，世界經濟增速放緩，全球通膨再次面臨油價回升的壓力，主要經濟體貨幣政策的不確定性上升，導致國際金融市場波動加劇。

另外，大陸黃金儲備正式突破7千萬盎司關卡，截至9月底，大陸黃金儲備報7,046萬盎司，較8月底上升84萬盎司。值得注意的是，此為中國人民銀行黃金儲備連續第11個月增加。

業內人士指出，當前全球政經情勢動態，經濟復甦前景不明，人行在資產配置中加入和動態調整黃金儲備，有利於統籌與維護國際儲備的安全性、流動性和收益性。