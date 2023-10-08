陸政策利多難救房市 銀十開局平淡

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在揮別先熱後淡的「金九」後，大陸房市進入傳統的「銀十」旺季，但官方推動的「認房不認貸」等一連串利多政策，仍難以力挽房市長期以來的頹勢。

中指研究院報告顯示，中秋加上「十一」長假期間，大陸35個主要城市日均成交面積，較2022年及2019年同期年減將近兩成。

香港經濟日報7日引述中指院的報告指出，大陸各地於「十一」假期間推出房屋的積極性提升，同時企業加大項目優惠的力度，出售物件到訪量較節前有所增加。但在假期出遊及市場信心尚未明顯修復下，城市及區域間分化仍較嚴重，除核心城市或成熟區域房市熱度較高外，整體成交量表現一般。其中，上海、廣州在房屋供應端帶動下情緒回升，北京、深圳、成都、杭州房市表現相對平穩，武漢、蘇州和天津等地在房交會、新政顯效下，市場活躍度得到提升，但市場持續性仍需觀察，短期內依然存在壓力。

諸葛數據研究中心統計情況相仿，從歷年「十一」黃金周成交數據來看，2023年同期重點10城新建商品住宅日均成交量，創下近7年來次低紀錄，較2021年及以前的日均成交規模下降逾30％。

回顧「金九」房市，「北上廣深」四大城市在「認房不認貸」政策上路後，房市曾短暫回暖，但不足一個月熱度就快速退燒，北京業界人士表示，「總結9月的表現，明顯的虎頭蛇尾」。

中原地產首席分析師張大偉指出，整體「十一」期間房市對於各種新政依然處於消化過程中，市場與9月份政策推出後期間相比，需求已出現明顯的退熱現象，整體房市再次進入博弈期。