升息終點未到 美元保單看俏

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美元保單三大細節

市場原本預期美國升息逐步走入尾聲，但隨著美國聯準會（Fed）高唱「鷹」調，高利率恐要走入延長賽，不少人想問，此時是否為投保美元保單的好時機？壽險業認為，當前美元固定收益資產的債券殖利率相對過去更高，此時間點購買的美元保單，可維持較好的投資報酬率，建議現在確實是買美元保單的好機會。

9月聯準會如市場預期停止升息，但暗示今年將再升息1碼，且由於近期數據顯示經濟比預期強韌，明年降息幅度比先前預估小。

且Fed貨幣政策「Higher for longer」，高利率將維持一段時間，最快明年中才可能降息。市場高利率可望維持更長時間，加上Fed大放鷹，近期美元匯率顯著回升，這波美元多頭續航力十足。

民眾想投保美元商品，市場上多優先選擇投保具有宣告利率機制的「美元利率變動型保險商品」，所謂「利變型保單」，一向被視為類定存保單，是長年以來壽險業主力商品，以利變型壽險為例，除有保單「預定利率」外，還多了「宣告利率」，預定利率可確保該張保單有最低收益，宣告利率則是來自壽險公司運用保費所產生的收益，可與保戶分享「回饋金」。

國泰人壽分析，美元仍為國際主流貨幣，不論過去或未來，均是國人資產配置的主要選擇，而美元利變型保單透過宣告利率機制設計，可適度參與市場，每年將有機會透過增值回饋分享金提升商品條件，再加上美元收益率明顯優於台幣，因此，長期以來持續受到市場青睞。

國壽認為，雖近期美元對台幣之匯率有所波動，但長期而言仍是相對穩定，若客戶對於美元進場時機有所猶豫，建議可選擇分期繳費保單，以適度分散匯率風險。

台新人壽也分析，以利變型商品而言，宣告利率可適當反映市場利率狀況，並且在平穩宣告利率機制的規範下，宣告利率可以較過去維持平穩。

台新也強調，對於想購買美元保單的民眾，建議可以購買美元利變型商品，並選擇分期繳費，如此一來，可降低匯率波動的影響。

國壽也提到，現行市場偏好的美元利變型保單，除了過往常見之以保價累積增值為主要訴求，近幾年逐漸朝向提高身故保障甚至健康照護之設計，亦大受市場歡迎，同樣是民眾可參考的選項之一。