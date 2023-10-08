搶進美元保單 留意三大關鍵細節

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

過去長年利率環境，民眾買保險都以利變型商品為主力，又以美元利變保單最熱賣，但民眾在投保前，往往都不清楚相關細節，造成後續投保糾紛。壽險業統整美元保單三大關鍵細節，提醒民眾投保前應先多加留意。

台新人壽指出，選擇美元利變保險時，建議可注意商品的保障倍數是否符合需求，以及是否能穩定累積保單價值金及宣告利率是否平穩；且美元商品有匯率的風險，這部分也是投保前需注意的。

台新也統整，民眾投保美元保單時，常常出現三大細節。其一，由於保險商品並不同於銀行定存，保單提前解約的領回金額，有可能有低於所繳保費的情況，因此，需確定投入的保費是短期內不會規畫有其他用途的資金，以避免未來不必要的損失。

其二，未來若有美元兌換回新台幣的需求與規劃（例如保單解約），也要注意匯率波動帶來的影響；因此，美元保單相較更適合未來有美元資產直接需求的保戶，例如子女留學、國外置產等族群。

其三，保戶也要留意「宣告利率」，利變型商品的宣告利率並非固定利率，可能受投資與利率市場影響，以保險公司每月公告為準。

國泰人壽同樣提到，由於美元保單採美元收付，可能因為匯率波動影響，造成最終解約金額或保險金額與預期不同，建議客戶應審慎評估自身匯率風險承擔能力，選擇符合自身需求之商品。

另外，投保美元保單，也應考量保障需求。根據壽險公會統計，去年國人壽險死亡給付人數為27萬171人，給付金額為1,562.8億元，等於國人平均死亡給付僅57.8萬元，可見國人壽險保障明顯不足。國壽就建議，民眾投保美元保單時，應留意自身保障是否足夠，規劃完善的額度，亦須檢視自身的多元資產分配是否適當。

台新壽則建議，由於各保險商品的保障內容與規格不盡相同，應注意商品的給付項目與保障倍數是否符合需求來挑選，也可搭配一次性給付的特定傷病附約、重疾及癌症附約來加強保障，以減少老年後對自己以及子女的負擔。