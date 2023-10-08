群益投顧總經理范振鴻 勇闖股海指迷津 扮投資人救火隊

群益金鼎證券積極整合集團資源，原先在群益期貨擔任首席經濟學家的范振鴻，9月正式接下群益投顧總經理一職，過往扮演提供投資建議的幕後推手，如今轉換身分當起管理者，挾著從研究員、基金經理人、外資策略師到期貨領域的超狂履歷，將透過自身在股市累積的豐富經驗，為投資人指點迷津。

畢業於輔大經濟系本科的范振鴻，坦言差點打消入行念頭，因當時台股正經歷1995年台海飛彈危機，股市成交值低迷到僅200億元，他在股市前途茫茫之際，儼然迎接了職涯「最差開局」，最終仍選擇與金融市場為伍，憑藉是一股不服輸的拚勁。

細數自入行來，范振鴻歷經過的金融危機及經濟動盪，次數多不勝數，仍一次次帶著客戶在空頭市場尋找機會。他笑稱，如果沒經歷過這麼多次循環，「怎能活到現在？」也因此，他鼓勵年輕投資人在控制風險的前提下勇敢嘗試，「在網路上找答案，比不上自己親身經歷來得受用。」

在群益期貨擔任八年專業職，如今躍居第一線擔綱群益投顧總經理，「以前我只要達成被賦予的目標，我就很happy了！」然現在不僅要發派任務、追蹤進度，還需訂定策略。范振鴻自評不是個疾言厲色的長官，「群益是一家已經成立了30年以上的公司，我們要做的是要讓它在現有基礎上變得更好，達到客戶的期待。」

擁有同業少有的「超狂履歷」的他，在冠華投信擔任基金經理人時，剛好碰上1995～1999年間的美國Y2K換機潮，當時因熱愛研究冷門公司，得以領先同業在2000年泡沫破滅前，掌握多檔飆股行情，打下漂亮一役，寫下佳績後又結識重量級外資客戶，在該客戶擔任美林證券亞太區自營部主管、索羅斯旗下香港分支機構SFM HK基金經理時，擔任他的全球策略師，被要求除台股外，還須留意港、日、美、印等重要股市，就此打開他的「全球化視野」。

這段合作經歷印象最深刻的是，2011年客戶大舉買進日股，卻因311大地震後日股重挫，導致帳面大虧逾20％，范振鴻「救火」時察覺歐洲禁止放空金融股，眼看歐債危機即將爆發，趕緊建議客戶放空全球股市，成功讓績效在年底翻正。

范振鴻對期貨有個獨特的見解，認為是「完成了股市生涯的修煉」，因期貨商品多與總體經濟相關，讓他對美國總體經濟數據有更深的理解，「美國金融市場反應很快速，當數據出來，市場不只是去反應它所呈現出的意義，更會進而去預判這個數據未來會如何反應。」

像今年台股年初經歷一波大漲，不少自營部門都錯失了這波行情，但范振鴻對美股投資人心態早有預判，也發現去年10月至今年8月，美國每月公布CPI數據後美股均上漲，「只要CPI如預期持續降溫，美股投資人就會進場買進」；「這也是為何台灣投資人常覺得『基本面很差，股市怎麼會漲』，因為市場是美國在主導，不是台灣。」范振鴻直言，任何進入這個行業的人，都應該先學習怎麼把美國股市搞懂，進入群益期貨，讓他補上職涯的關鍵一塊拼圖。

股市之外，范振鴻也是個體育活動的愛好者，下班後先上健身房2小時、再去跑步，培養出能與股市奮戰的好體力；而熱愛打羽球的他，殺起球來更是「六親不認」，同場較勁的球友也常調侃「又不是正式比賽，打這麼認真幹嘛？」他笑稱自己好勝，「如果要打球，當然就要贏，不然幹嘛打？沒有成就感！」還聘請教練認真學習，做任何事都認真的人格特質，早已刻在骨子裡。