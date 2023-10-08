行政院政委羅秉成 斜槓踏入政壇 拚推AI基本法

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「我的第一份工作是律師，期待最後一份也是律師。」行政院政務委員羅秉成表示，從30年的律師經驗轉戰公職完全是一場「意外」，回想這六年來，從政治門外漢到催生多部攸關人權和性平的法案，他認為「最好的法律是跟社會變遷有一步之遙」，希望在卸任前能夠將AI基本法順利推出。

9月15日是羅秉成踏入官場的第六年。他坦言「一開始根本沒有預期」，接任政委的前一年剛把律師事務所工作交棒，專心投入NGO律師，後來因為參與司法改革國是會議被總統蔡英文注意到，進而被徵詢接任法制政委，經過「深思熟慮且一時衝動」答應下來，對此從來不會感到後悔。

談到政委工作內容，羅秉成說，可分成兩部分，一是常態性任務分工，二是專案交辦事項。前著就像中介，負責督導及協調部會，而他就如同中外野手，守備範圍很廣，舉凡外交部、國防部、法務部、內政部、NCC等業務都歸他管，另外還有性平、人權、轉型正義、打詐、反毒等也是他專責。在政委工作量中，可以說是數一數二繁忙，時不時還會有臨時任務，例如擔任敦睦艦隊染疫等案的指定調查人員和召集人。

對於將法律專業帶來行政院，羅秉成直說不敢講加分，就是盡力協助院長，希望透過跨部會協調，讓各部會各就各位，在各自位置上做最好的發揮。

「我原本真的不知道政府機器如何運作！」羅秉成感謝高階文官彌補他很多不足，同時也認為自己為審查法案帶來新的思維和刺激，這也是他希望可以留下和傳承部分。

他細數自己經手的法案，律師法就開了約30場審查會議，讓利害團體進行「辯論」，而且是暢所欲言，自己則負責穿針引線，找到共識往前推動；性平三法則在一個月內開了不下20場會議，藉由高密度、高強度討論如何補足雇主責任的漏洞；另外還有同婚專法、跟蹤騷擾防治法、防治性別暴力四法等，都是他努力而來的成果。

他強調，法律其實不單是法律，而是反映社會百態，因此要讓利害關係人參與，才可以讓開發的曲徑比以往更有彈性和適應社會變遷，這才是讓法律踏入成熟階段做法。

對於任內的目標，羅秉成希望能推出AI基本法草案。他說，有別於出現問題然後收拾或解決的思維，這次要考慮的是開展性，也就是科技對未來的影響。因應AI快速變化，目前政府以指引先行，後面才是法律，在行政院下有個數位法制專案小組，把法律跟產業專家納入，進行跨境且跨域討論，期待在穩定時機將法律導入，提早因應科技帶來的衝擊。