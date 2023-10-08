英特磊董事長高永中 參與美晶片補助 成最佳受益者

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為重振美國晶片業，美國總統拜登去年8月正式簽署《晶片和科學法案》，針對美國半導體生產祭出高額補助，儘管台廠申請意願仍略顯分歧，惟原先生產基地就位於美國的三五族大廠英特磊IET-KY，已正式遞交意向書，董事長高永中直言，這對業者來說是「千載難逢的機會」，公司將藉此將未來十年的資本支出計畫，在五年左右完成。

有別於其他公司要赴美建廠，毛利率及招募員工都須面臨不同的挑戰，英特磊總部及生產基地均設於美國德州，多年來已在美國扎根，正是美國晶片補助的「最佳受益者」。

高永中表示，英特磊5月遞出晶片法案申請首個步驟的「投資意向書」，而自9月中旬起，美國政府也開始接受預先申請（pre-application），並將在一個月內給予回覆，企業針對要求進行調整或加強後，將再提出正式申請（full application），據時程估計，可能在10月下旬啟動。

根據英特磊的規畫，預計實際資本支出金額會落在3,000萬至4,000萬美元，以公司在美國營運多年及申請金額評估，有望力拚取得約40％補助，而當中25％將以退稅形式取得，其餘則由美國政府針對公司提出之申請內容加以評估，高永中預估，最少有機會取得10％的補助。

英特磊在美國已打入國防、航空、商用通訊產業等領域，尤其國防方面，更長期為美國國防大廠合作對象，重要軍用客戶在晶片補貼申請上，也會以推薦信方式提供協助。

美國急推晶片法案，其中一大原因莫過於半導體人才缺口正逐漸擴大，美國過去20年來STM（science, technology, and mathematics）領域人才稀少，牛津經濟學公司與美國半導體產業協會（SIA）研究預測，晶片業至2030年時將缺工約6.7萬人，也讓員工招募變得困難，英特爾、三星等大廠開始與在地社區學院合作，甚至為高中生提供技術培訓。

高永中畢業於清大物理系，後來遠赴UCLA（美國加利福尼亞大學洛杉磯分校）攻讀電機博士，後續則一腳踏入MBE領域，於德州儀器服務11年後，創立了英特磊，身為「理科生」，他回憶自己求學時期，當時因國內半導體工作機會少，大學生畢業後赴美國攻讀碩博士、就業比例高，當時校友也能見到不少台灣面孔。