人事異動站　9月29日至10月5日

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一、工商企業

◎台驊國際投資控股發言人及公司治理主管萬心寧退休。

◎祺驊內部稽核主管池美君辭職。

◎日友環保科技發言人楊希聖卸任，由謝明宏新任。

◎久昌科技發言人葉錦祥卸任，由吳孟家新任，財務主管周施淳卸任，由吳孟家新任，稽核主管吳孟家卸任，由洪曉惠新任，公司治理主管由吳孟家新任。

◎青松長照社團法人執行長許芫禎退休。

◎豐技生物科技董事長戴國銧辭職。

◎雄順金屬會計主管李怡賢辭職，由蔡雅雯新任。

◎新普執行副總經理由李惇弘新任。

◎和勤會計主管廖仁傑卸任。

◎華盈內部稽核主管由劉菁如新任。

◎霹靂財務主管、會計主管、公司治理主管蔡亞芩卸任，由雷詩韻新任。

◎長亨研發主管鍾一正卸任，由陳愛多新任。

◎中工內部稽核主管林姿菁解任，由矯璦珊新任。

◎東莞百宏實業財務主管林秀幸卸任，由卓慧娟新任，會計主管李元春卸任，由高翠蓮新任。◎福格創新內部稽核主管洪明霞辭任，由楊智均新任。

◎宇智網通內部稽核主管由饒淑寧新任。

◎台灣蠟品總經理傅振祥辭職。

◎達麗公司治理主管陳曉瑜辭職。

◎鴻翊董事長及發言人張宏臺辭職，由周季平新任。

◎盟創科技研發主管由王膺閔新任。

◎南電資訊安全長陳怡成退休，由莊家維新任。

◎倉佑內部稽核主管蔡宜真辭職。

◎永鴻生技董事長由李芳裕新任。

◎麗彤內部稽核主管廖啟發卸任，由許效慈新任。

◎和詮董事長陳明立卸任，由鄭再興新任。

◎基泰發言人林家正卸任，由紀鈞舜新任。

二、金融機構

◎三信商業銀行發言人陳文龍卸任，由江鴻蒼新任。

◎合作金庫證券投資信託發言人黃慧文卸任，由朱月美新任。